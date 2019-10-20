物聯網感測網路參考架構標準 助產業開發AIoT

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台北市電腦公會與台灣物聯網產業技術協會合作，針對物聯網感測網路，提出參考架構標準草案，協助產業與企業在開發AIoT應用上有基礎架構可參考。

資策會智慧系統所總監陳仕易表示，AIoT應用是近年來物聯網主流，新的物聯網（IoT）架構是由雲＋邊緣運算＋人工智慧（AI）構成，導入邊緣運算，可解決雲端架構面臨問題，增加使用彈性，並提供系統間資源共享與再利用。

他指出，包括國際大廠如思科（CISCO）、安謀（ARM）、戴爾（Dell）、英特爾（Intel）、IBM、谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等大廠，紛紛投入研發邊緣運算相關設備與產品。

AIoT應用導入邊緣運算與人工智慧功能，因此感測網路也結合邊緣運算，將感測器獲得的資料，透過邊緣運算模組進行處理，送回判讀過後的數據。這樣不僅能減少資料傳輸所需時間與雲端伺服器的資料運算負擔，也能即時處理感測器所獲得的資料，提供更彈性的系統架構。

工研院電子與光電系統研究所經理溫士逸指出，在開發各種AIoT服務上，多重感知感測器是重要的關鍵因素，因為光學技術已成為新一代感測器發展趨勢。

以視覺感測應用為例，他指出各種新型光偵測器（APD、SPAD等）與半導體雷射元件（VCSEL、PCSEL等）的技術發展，將可提供多重感知應用，若把多重感知融合加上人工智慧晶片，可推出新一代智慧應用設備。（編輯：楊凱翔）1081020