遠傳攜手全家 設5G WiFi測試站台

（中央社記者江明晏台北22日電）遠傳電信攜手全家便利商店今天宣布，於全家「科技概念2號店」設置遠傳5G測試實驗站台，開放消費者體驗5G的FamiWifi，未來5G相關應用將可於店鋪實際落地。

遠傳電信攜手全家便利商店今天宣布率先於全家「科技概念2號店」設置遠傳5G測試實驗站台，開放消費者透過行動裝置連網WiFi於店鋪實際體驗5G的FamiWifi，未來5G相關應用將可於店鋪實際落地。

遠傳繼日前於內湖成立開放式的5G實驗場域，提供企業或新創團隊進行免費體驗測試（B2B為主），現在更擴大體驗對象到消費者端（B2C），與全家便利商店合作，聯手台灣愛立信於「科技概念2號店」指定區域建構5G實驗頻段3.5GMHZ涵蓋，並結合遠傳5G行動寬頻網路設備（FWA），使「全家」會員可於店內特定地點藉WiFi連接5G路由器上網，感受5G網速。

遠傳說明，未來5G正式商用，相關終端裝置普及，全家便利商店會將5G更廣泛運用於智慧零售，消費者使用手機連線5G網路，將可進行更豐富的5G體驗。（編輯：郭萍英）1081022