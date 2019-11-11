工研院研發成果獲國際肯定 奪2項CES創新獎

（中央社記者張建中新竹11日電）工研院研發成果再獲國際肯定，「PECOLA樂齡陪伴機器人」與「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」兩項技術獲得美國消費性電子展（CES）創新獎。

工研院的「PECOLA樂齡陪伴機器人」獲得CES智慧家庭類創新獎，PECOLA機器人運用環境智能技術關懷獨居長者生活狀況、飲食起居，還可透過影像跌倒偵測技術，偵測老人跌倒的情況，並發出通報。

「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」是一款以低週波電療與衣服結合的健康輔助系統，透過手機APP分析人體狀態後，系統可依據情況直接透過穿著衣物給予低週波微電刺激，提供所需的個人化肌力促進與疼痛舒緩，獲得CES穿戴式科技類創新獎。

工研院院長劉文雄表示，工研院連續3年獲得美國消費電子展創新獎，這是一個以消費產品為導向的獎項，證明工研院聚焦市場導向的研發成果獲得肯定，且可協助廠商快速發展創新應用的產品。

工研院預計於美國時間2020年1月7日至10日，在CES的人工智慧（AI）專區中展出9項AI創新研發成果，屆時將透過情境式的互動體驗，展現整合大數據及AI研發的智能系統整合實力。（編輯：郭萍英）1081111