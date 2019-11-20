物聯網讓漁民用手機看到魚 奪聯發科百萬獎金

聯發科20日舉辦第二屆智在家鄉數位創新競賽頒獎典禮，董事長蔡明介（左3）親自出席頒獎。這次競賽由「Farm a Better Fish」團隊勝出，贏得100萬元獎金中央社記者張建中攝 108年11月20日

（中央社記者張建中台北20日電）聯發科第二屆智在家鄉數位創新競賽得獎名單出爐，由「Farm a Better Fish」團隊勝出，贏得100萬元獎金；這團隊利用物聯網技術讓漁民用手機看到養的魚，能安心睡好覺。

聯發科智在家鄉數位創新競賽活動進入第2屆，董事長蔡明介表示，今年共有360隊參加，很高興大家都利用科技解決生活上各式各樣問題，包括農民、漁民、醫療與種菜等領域。

蔡明介說，科技存在是解決所有問題，讓生活更好，科技要用得到、用得起，智在家鄉數位創新競賽活動舉辦兩屆，案子品質提升很多，且兩年來計畫涵蓋台灣65%鄉鎮市，將創新力量擴展到台灣各角落。

聯發科今年9月位於新竹科學園區的研發大樓落成，蔡明介表示，這是聯發科重要里程碑，智在家鄉數位創新競賽活動是聯發科重視研發、解決問題、創新驅動價值DNA的延伸。

蔡明介說，參賽的每支隊伍都很優秀，關注的問題都是獨一無二，對家鄉的關懷與科技價值也都是不可取代。因為他生長在屏東農村，因此對於農民相關的案子特別有感。

聯發科第2屆智在家鄉數位創新競賽結果由「Farm a Better Fish」團隊脫穎而出，贏得新台幣100萬元獎金，團員表示，透過整合物聯網技術讓水下的魚能被看見，另外，利用人工智慧與大數據，監控魚的生長。

「Farm a Better Fish」團隊成員說，當漁民用手機、平板電腦看到養的魚活得好好的，感動說能夠睡好覺了，對於這樣的成果，團隊成員也有同樣感覺，能夠睡好覺。（編輯：郭萍英）1081120