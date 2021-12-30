福二、福五衛星影像 農航所111年元旦起也能買到

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（中央社記者蘇思云台北30日電）為提供衛星影像用戶更便利服務，國研院太空中心跟行政院農委會林務局農林航空測量所（農航所）簽訂「福爾摩沙衛星影像代理銷售合作協議」，明年元旦起，民眾可到農航所購買福衛二號與福衛五號影像。

國家實驗研究院（國研院）今天發布新聞稿，多元遙測資料的穩定供應，是現代化國家的重要指標，不同解析度的航照與衛照，可滿足不同研究與應用。

國研院指出，目前如果要購買福衛二號與福衛五號的影像，只能登入「國研院太空中心福爾摩沙衛星影像服務」平台購買；以後到行政院農委會林務局農林航空測量所（農航所）或農航所官網，就可一次購得不同解析度的航照影像及衛照影像，省時又方便。

國研院太空中心主任吳宗信指出，為了讓民眾更便利取得台灣衛星影像資料，特別跟農航所簽定福爾摩沙衛星影像產品合作協議，結合政府資源，在單一平台提供多元化的遙測資料。

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農航所所長吳淑華表示，農航所為航遙測影像蒐集及管理供應的專責機關，除了供應1973年至今多達100多萬張的歷史航照外，近年積極與中央研究院、內政部國土測繪中心簽訂合作協議，共同推廣各類歷史航遙測影像及測繪成果業務，促進技術交流，提升政府作業效能並加速提供民眾運用。

吳淑華表示，今年更擴大服務範圍，跟國研院太空中心合作，代售衛星影像，並投入經費積極開發「圖資供應服務平台」（ATIS WEB 2.0），除了現場開設服務櫃台供應衛星影像外，透過服務平台即可瀏覽並同時申購正射影像與衛星影像，單一服務窗口，省時又簡易。（編輯：林淑媛）1101230