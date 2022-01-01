讀賣：日本將參與美方快中子反應爐研發計畫

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本讀賣新聞今天報導，日美多位相關人士透露，有關美國核能企業與美國能源部共同進行的新世代快中子反應爐研發計畫，日本也將參與分享過去所累積技術。

日本原子力研究開發機構與三菱重工業將跟美方技術合作，也會在日本的相關設施內進行安全試驗。目前已知日美雙方最快將於本月交換合作協議書，以2028年在美國懷俄明州開始運轉作為目標。

日本政府2016年決定將境內快中子增殖反應爐原型爐「文殊」廢爐，文殊已不可能正式用來發電。對想從已使用核燃料中取出鈽再利用的日本「核燃料循環政策」來說，快中子反應爐是不可或缺的重要設施，日本政府希望透過參與美方興建，為日本未來在國內興建時取得必要技術。

這項快中子反應爐研發計畫，是由微軟創辦人、美國億萬富豪比爾．蓋茲（Bill Gates）成立的泰拉能源（TerraPower），與美國能源部共同進行。將興建的快中子反應爐發電量約34.5萬千瓦，建設費用約40億美元，由泰拉能源與能源部共同分攤。

快中子反應爐使用液態鈉作為冷卻劑，儘管鈉接觸空氣或水會產生激烈反應，但能有效幫助反應爐散熱。相較於傳統輕水反應爐的核電廠來說，快中子反應爐能使用提高鈾濃度壽命長的燃料，作為新世代反應爐可大幅提升經濟效益。

美國從1970年代以後遠離正式的快中子反應爐研發工作，缺乏技術上實際成績，因此，美方從2019年起持續跟日本方面協商技術合作。

日本除了同樣使用鈉的文殊外，還有「常陽」實驗爐等，擁有許多長期累積的經驗。日本方面將提供至今擁有的設計技術與運用上的資料給美方，並在茨城縣一處大型實驗設施進行新設計所必要的安全試驗。

日本政府管轄核能機構的經濟產業省與文部科學省，也會在設施修建方面給予協助。

日本的文殊曾在1995年發生冷卻鈉外漏事故引發火災，但經濟產業省官員說，「美國希望獲得包括失敗在內的日本經驗」，日本政府預計將把在文殊獲得的教訓等分享給美國。

美國總統拜登將暖化對策視為重要政策，希望透過活用日本累積技術盡速研發快中子反應爐，意圖確立在核能市場的主導權。

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美國核能協會表示，核能市場規模到2050年時，將成長到約2020年4倍的40兆日圓，其中新世代反應爐將占約10兆日圓。研發腳步走在前頭的中國及俄羅斯，計畫在2030年代商業運轉快中子反應爐。

泰拉能源總裁及執行長李維斯克（Chris Levesque）接受讀賣新聞採訪時承認將與日本方面進行協議一事，並說「最好能活用日本在快中子反應爐的知識及優異的實驗設施，對日美合作抱有高度期待」。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110101