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AMD發表新款Ryzen處理器 採台積電6奈米製程

2022/1/5 19:00
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（中央社記者吳家豪台北5日電）美商晶片大廠超微（AMD）今天在線上發表會推出新款Ryzen 6000系列處理器，採用台積電6奈米製程技術，提升內顯效能和電池續航力，並提供1080p 3A級遊戲體驗。

Ryzen 6000系列處理器與Ryzen 5000系列相比，單執行緒效能提升高達11%，多執行緒效能提升28%，顯示效能提升2倍。

AMD也發表新款Ryzen 7 5800X3D桌上型處理器，採用AMD 3D V-Cache技術，大幅提升遊戲效能。

AMD表示，華碩、戴爾、HP等OEM合作夥伴預計將從2022年2月起陸續推出首批搭載AMD Ryzen 6000系列處理器的筆電。在2022年，AMD預計將有超過200款搭載Ryzen處理器的消費級與商用筆電上市。

此外，AMD與聯想合作推出搭載AMD Ryzen PRO 6000系列處理器的ThinkPad Z超高階商務筆電，將在今年春季推出，透過Microsoft Pluton安全處理器與Lenovo ThinkShield技術可帶來增強安全功能。（編輯：蘇志宗）1110105

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