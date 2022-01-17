國研盃智慧機械競賽開放報名 邀大專學生挑戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北17日電）國研院儀科中心跟美國機械工程師學會（ASME）台灣分會舉辦「國研盃智慧機械競賽」學生競賽（SPDC），即日起開放報名到2月28日止，號召對智慧機械有興趣的大專學生大展身手。

儀器設備是許多科學研究的根基，國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心（國研院儀科中心）建構跨領域整合的儀器科技研發服務平台，同時致力培育儀器自製人才。

國研院今天發布新聞稿，國研院儀科中心協同美國機械工程師學會台灣分會舉辦國研盃智慧機械競賽學生競賽，即日起開放報名到2月28日止，3月19日將在中山大學舉辦競賽。

國研院表示，競賽項目分為2類，第一類為演講競賽，演講題目不限，機械相關即可，全程需以英文演講。評審重點在於學生個人對機械相關議題的分析與分享能力，或是個人在學期間的研究成果發表，藉此機會提升學生國際演說的能力。

第二類為設計競賽，由美國機械工程師學會訂定競賽題目，2022年的題目為「順水推舟」機器人載水任務（H2Go Revisited），參賽隊伍必須使用水的位能來驅動機器人前進，不可使用其他儲存能量（電能、彈力位能、壓縮氣體等），但可使用電池作為機器人控制功能（例如轉向、煞車），並在一定時間內將水載送到指定區域，載送趟數越多以及集水區公升數愈多，分數就愈高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

競賽除了考驗機器人的移動速度及負重能力，參賽隊伍更需要研究如何有效利用水的位能轉換驅動機器人前進，考驗學生的基礎科學運用及機電能力。

國研院表示，國研盃智慧機械競賽每年由ASME訂定設計競賽主題，題目多元且務實，藉此引導學生對機械技術進行創意發想及功能整合。因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，今年也可透過線上參賽方式參加ASME全球總決賽，跟全球參賽競賽隊伍一較高下。（編輯：楊蘭軒）1110117