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庫克：反對iPhone側載應用程式、設置後門

2022/4/13 13:27（4/13 22:56 更新）
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蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）日前出席國際隱私專業人員協會（IAPP）舉辦的全球資訊隱私權高峰會，發表專題演講，反對開放iPhone透過第三方管道「側載」應用程式。（蘋果提供）中央社記者吳家豪傳真 111年4月13日
蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）日前出席國際隱私專業人員協會（IAPP）舉辦的全球資訊隱私權高峰會，發表專題演講，反對開放iPhone透過第三方管道「側載」應用程式。（蘋果提供）中央社記者吳家豪傳真 111年4月13日
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（中央社記者吳家豪台北13日電）蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）日前出席國際隱私專業人員協會（IAPP）舉辦的全球資訊隱私權高峰會，發表主題演講，除了反對開放iPhone透過第三方管道「側載」應用程式，也強調蘋果絕不會在產品或服務上設置「後門」。

庫克在演講中提到，蘋果受到科技發展的鼓舞，也了解科技本質沒有好或壞的區別，端看人們如何運用科技。科技就像鏡子一樣，反映出使用者、創造者及監管者的目標和意圖。

目前Android作業系統允許使用者透過Google Play以外的第三方管道下載應用程式，也就是所謂的「側載」（sideloading），但蘋果用戶仍只能透過官方App Store下載。

庫克說，美國政府以公平競爭為名，正設法要求蘋果開放側載，讓使用者可以繞過App Store下載應用程式。這代表渴望取得數據的公司可以不必遵守蘋果的隱私權政策，在違背用戶意願的情況下追蹤用戶。

庫克也表示，蘋果相當重視保護用戶資料，因此儲存在iPhone和iCloud的個人資料都預設加密，即使是蘋果也不能查看。蘋果不會為了配合政府調查，在產品或服務上設置「後門」（backdoor），因為一旦設置，任何人都有可能使用它。（編輯：張均懋）1110413

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