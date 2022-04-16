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馬斯克酸祖克柏萬年掌控臉書 駁買推特有利益衝突

2022/4/16 18:31
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（中央社溫哥華16日綜合外電報導）美國科技業鉅子馬斯克近期出價想買下社群媒體推特，遭質疑有利益衝突疑慮。他拿出臉書執行長祖克柏的例子暗批，說推特股權結構不會出現類似的萬年掌控者。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）14日在加拿大溫哥華一場TED大會上受訪時，被問到身為全球首富及推特（Twitter）上最主要意見領袖之一，他若買下推特，是否會產生利益衝突？

馬斯克回答時，趁機拐彎抹角批評臉書（Facebook）共同創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）。他說：「關於掌握媒體，你看像祖克柏擁有臉書、Instagram和WhatsApp，且股權結構讓祖克柏十四（世）仍能掌控這些實體。」

接著他在現場觀眾笑聲中表示：「而推特實際上沒有這種情況。」

美國財經新聞網站「內幕」（Insider）指出，馬斯克所稱的祖克柏十四，可能是指祖克柏的十四世子孫，意味傳承久遠；也可能影射在位長達72年多的17世紀法國國王路易十四（Louis XIV）。

馬斯克主要是暗酸祖克柏對臉書、Instagram和WhatsApp的母公司Meta擁有強大的控制權。祖克柏握有55%的Meta普通股，意味在決定公司未來時，他基本上擁有對於其他股東提案的絕對否決權。

此外，由於Mate採用雙重股權結構，使得祖克柏與特選的執行經理和董事一樣，都擁有超級投票權，因為他們手中的每一股在表決時相當有10票，其他股東則是一股一票。

Meta的一名發言人並未立即回覆「內幕」的置評要求。

馬斯克還說，若他成功買下推特，將讓這家公司的結構避免出現任何利益衝突觀感，方式包括讓推特的程式碼可公開取得。

馬斯克又說，他提議收購推特並非為了賺錢，而是想保護言論自由。他似乎也不滿意Meta調和社群媒體言論的處理方式。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1110416

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