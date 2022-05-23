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微軟：Windows用戶破14億 Win 11升級速度加倍

2022/5/23 19:25
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（中央社記者吳家豪台北23日電）微軟執行副總裁兼首席產品長帕納（Panos Panay）今天在台北國際電腦展線上專題演講表示，全球有超過14億的Windows用戶，且Windows 11升級速度是Windows 10同期的2倍。

2022年COMPUTEX台北國際電腦展將於24日至27日舉行，微軟今天以「新PC世代及Windows 11在混合世界下的未來樣貌」為題發表演講，強調個人電腦（PC）在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後混合工作與生活新常態中，扮演比過去更加重要的角色。

帕納表示，Windows 11成為一種適應所有不斷變化環境的產品，也是一款專為企業和個人設計，能夠在工作、學校和家庭之間無縫切換的產品，獲得使用者及企業用戶空前的支持。

他說，不僅使用者升級到Windows 11的速度是Windows 10同期的2倍，企業採用Windows 11的速度比Windows 10更快，Windows 11的產品滿意度也是Windows有史以來最高的。

帕納指出，雲端服務Windows 365將Windows作業系統帶到雲端，讓Windows可在任何裝置上使用，稱為Cloud PC；透過瀏覽器可使用Windows 365功能，所有應用程式、設定和數據都儲存在微軟雲端中，並串流傳輸到任何裝置。

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帕納說，隨著人們在更多地方工作，業務需求不斷發展，Windows 365為客戶提供安全、個人化的Cloud PC體驗，無論身在何處，都可以在想要的任何裝置上使用。

微軟裝置合作夥伴業務全球副總裁狄森（Nicole Dezen）說，混合工作模式成為疫後新常態，不僅代表彈性的工作方式和地點，更使人們能以不同的方式思考會議、辦公空間及協作方式；這也徹底改變學習方法，讓學生保持參與，找到新的教學方式。（編輯：林興盟）1110523

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