成大蛋白晶片 一滴血檢測疫苗效力及患者免疫特徵

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成功大學26日宣布，團隊研發出「蛋白晶片」，只需一滴血，就可檢測出疫苗效力及輕重症患者的免疫特徵。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月26日

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（中央社記者張榮祥台南26日電）COVID-19疫情蔓延，接種疫苗是當下提高保護力的選項之一；成功大學今天宣布，成功研發出「蛋白晶片」，只需一滴血，就可檢測出疫苗效力及輕重症患者的免疫特徵。

成功大學人員今天告訴中央社記者，「蛋白晶片」由成大生物科技與產業科學系助理教授許觀達及團隊成功研發，目前有2種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的應用面，分別是「高通量新冠變種病毒蛋白晶片」及分析輕重症患者免疫反應的蛋白晶片。

成大發布新聞稿指出，「高通量新冠變種病毒蛋白晶片」，只需一滴血就可檢測出疫苗是否具有可對抗各種變種病毒株的中和抗體；分析輕重症患者免疫反應的蛋白晶片，可檢測分析輕重症患者的免疫特徵，輔助檢傷分類或預防性投藥。

許觀達及團隊研發「蛋白晶片」兩項研究成果，已分別於5月及4月發表於國際著名期刊Biosensors and Bioelectronics（生物傳感器與生物電子學）及Analytical Chemistry（分析化學）。

許觀達指出，現行疫苗是針對原始武漢株設計，對抗變種病毒效果尚不清楚，接種者施打疫苗後反應不一。團隊研發出的高通量檢測晶片如指尖大小，可同時分析血液裡對抗「新冠變種病毒」的「中和效力」與「抗體濃度」，花費1個多小時就能判讀結果，相較傳統檢測中和抗體方式，用病毒感染細胞實驗，過程相當繁瑣且危險，需要專業技術人員操作。

成大檢測技術可在晶片上模擬各種病毒與受體的結合，具有省樣品、省時間、省金錢與同時分析多種變異株等優勢，簡化實驗流程也能保障操作人員安全。除血液抗體檢測，許觀達團隊也對親和性藥物如蛋白藥物、抗體藥物與小分子藥物發展檢測方法，可全面快速評估親和性藥物對抗變種病毒的能力。

許觀達表示，中和抗體與疫苗關聯性將引起更多關注，檢測變種病毒將成為趨勢，加上個人化醫療興起，消費者也對自身健康數據的好奇與需求大增，他希望未來這項技術應用到更多面向。

目前，「蛋白晶片」兩項檢測技術已取得台灣專利認證，美國專利審查中，正和廠商討論合作與技轉。（編輯：陳仁華）1110526