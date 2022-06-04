AI與晶片助攻 一款溝通輔具幫患者把話說清楚

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中風、腦性麻痺患者因為構音異常導致說話不清，難以跟外界溝通。跨領域學研團隊開發出一款如錄音筆大小的隨身溝通輔具雛形，患者按下輔具按鈕說話後，隨後就能轉換成多數人都能聽懂的清晰語句。圖為溝通輔具雛形與內部晶片設計。（團隊提供）中央社記者蘇思云傳真 111年6月4日

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（中央社記者蘇思云台北4日電）中風、腦性麻痺患者因構音異常導致說話不清，難以跟外界溝通。跨域團隊開發出一款如錄音筆大小的溝通輔具雛形，患者手持按鈕說話後，輔具就能轉換成多數人都能聽懂的清晰語句。

這個小巧的溝通輔具，背後匯聚來自中正大學、陽明交大、台北醫學大學、中研院、國研院研究人員4年多來的心血，由科技部半導體射月計畫支持。

中正大學電機系特聘教授王進賢告訴中央社記者，團隊具備人工智慧技術與晶片技術的厚實基礎，當時希望把AI技術投入到較少人關注的語音領域，而計畫合作夥伴宇康生科長期關注構音異常患者，觀察到許多病患因為構音問題，無法清晰講話，生活上有許多不便、甚至畏於與人交流，而現有方式多著重在電腦字卡輔助，溝通效益相對有限。實際觀察的需求加上厚實技術，雙方因此一拍即合。

不過，團隊投入研發後，許多難題也隨之浮現。例如，人工智慧要能發揮作用，一要擁有大量資料，才好訓練模型，二是資料不能有太大變異性，但偏偏這兩項對構音異常患者都有難度。

陽明交大生物醫學工程系副教授賴穎暉表示，由於患者講話非常花費力氣，就算講同一句話，也可能每次發音聲調差異大。也就是說，不能依循過去訓練AI模型的方式，必須提出新研究方式。

賴穎暉解釋，患者原本說話只能創造少量語句資料，透過樣本增量，後續可以用AI生成大量的語音資料，再來訓練模型。進一步運用技術，克服患者語音的變異性，釐清語序的前後邏輯，最後合成音訊，完成語音轉換。

除了溝通輔具可以單獨使用、轉換成清晰語句外，團隊也同步開發出雲端演算法系統，也能具備同樣效果。對於患者話語的理解度，可以從3成明顯提升到8成。

在軟體演算法之外，團隊另一項挑戰在硬體晶片的運算能力。

王進賢解釋，團隊當時思考可能的呈現方式，業界建議可以往功能單一的輔具研發，未來比較有機會申請成為美國醫療輔助工具，後來才設計出如錄音筆大小的隨身溝通輔具。

不過，為了方便病患外出使用輔具，團隊必須考慮輔具使用的晶片如何加強運算能力，但又要降低功耗，延長電池可使用的時間。

王進賢指出，團隊研發過程中，一開始使用的晶片在轉換時間上大約近10秒，後來隨著技術不斷升級，效能跟初期相比可提高15到20倍，溝通輔具的轉換速度也跟著加快，目前轉換時間縮短到0.5秒。也就是患者手持溝通輔具，講話時一邊按著按鈕，放開按鈕後，就會播出比較清晰的語句，幾乎沒有太大時間差。

宇康生科營運長張嘉原告訴中央社記者，宇康生科原本就長期專注在軟體即時語音辨識的技術，而射月計畫除了演算法技術，還有研發硬體晶片，未來若發展硬體應用上也能有更多彈性。公司在策略性考量下參與計畫，也會評估後續可能的商業機會。

王進賢也說，團隊研發輔具雛形時，有找數名病患實際測試，計畫另一延伸運用是研發出抗噪麥克風，也曾獲邀參與近2年的美國消費性電子展（CES）。

不過，眼前這款溝通輔具雖然有了雛形，但還只是研究階段的第一步，後續的臨床驗證、落地應用、設計商業服務流程，還有很長的路要走。

王進賢表示，如果業界廠商有興趣，也許可以生產更多溝通輔具來做實際測試，團隊對後續技轉也抱持開放態度，希望有機會改善患者的日常溝通。（編輯：翟思嘉）1110604