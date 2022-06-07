蘋果設計大獎12組得主揭曉 台灣解謎遊戲飲恨

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（中央社記者吳家豪台北7日電）蘋果公司今天在WWDC全球開發者大會公布Apple設計大獎12組獲獎者，以包容性、愉悅與樂趣、互動性、社會影響力、視覺與圖像設計、創新等面向的設計獲得肯定，台灣開發者今年唯一入圍的解謎遊戲「傾聽畫語」遺憾未獲獎。

蘋果（Apple）在官網發文說，Apple設計大獎延續去年開始的獎項分類，今年再度就包容性、愉悅與樂趣、互動性、社會影響力、視覺與圖像設計、創新等6個類別，各選出1款App和遊戲。這些獲獎者從36款入圍作品中選出。

蘋果全球開發者關係副總裁普萊斯考特（Susan Prescott）表示，今年Apple設計大獎的獲獎者，以作品體現App的革新性、振奮性，或者以充滿創意的遊戲提供玩家逃脫現實的管道。

Apple設計大獎「包容性」類別得獎者支持來自多元背景、能力水準和語言的族群，今年獲獎作品包括藝術家及設計師工具Procreate、角色陣容具備LGBTQIA+性別平權代表性的Apple Arcade原創遊戲Wylde Flowers。

「愉悅與樂趣」類別得獎者運用蘋果科技，提供高互動性體驗。今年獲獎作品包括把習慣追蹤器結合遊戲化體驗的（Not Boring） Habits、讓玩家扮演兇手的謀殺謎團遊戲Overboard!。

「互動性」類別得獎者提供為平台量身打造的直覺介面和簡易的控制方式，獲獎作品包含把滑雪體驗變成遊戲的Slopes、在節奏遊戲裡加入小說成分的A Musical Story。

「社會影響力」類別獲獎者以有意義的方式改善生活，凸顯重要議題。得獎作品包括分享世界上最具影響力女性故事的Rebel Girls、提供自由擺盪樂趣的生態冒險遊戲「長臂猿傳說」。

「創新」類別獲獎者以創新方式運用蘋果科技，提供最先進的體驗。得獎作品包括提供真實環境音的Odio、獲得2021年iPad年度遊戲的「MARVEL未來革命」。

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「視覺與圖像設計」類別獲獎者打造令人驚豔的畫面、繪製高品質動畫，造就獨特而具凝聚力的主題。得獎作品包括介面仿製底片相機的「Halide Mark II - 專業相機」、以遺棄已久星球為背景的遊戲LEGO Star Wars: Castaways。由台灣曉數碼股份有限公司旗下曙光工作室推出的解謎遊戲「傾聽畫語」雖入圍此類別，但最終未獲獎。

「傾聽畫語」是一款付費解謎遊戲，靈感來自宮崎駿吉卜力工作室美術視覺，玩家將扮演一名追夢畫家，透過點擊與拖曳等方式，找尋那些使自己畫作栩栩如生卻已遺失的色彩。隨著劇情推進，玩家可以逐步發掘與感受每幅作品乘載的深刻故事。（編輯：楊凱翔）1110607