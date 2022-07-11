高科大攜手微軟 發表亞洲首輛Azure AI驅動自駕車

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（中央社記者吳家豪台北11日電）高雄科技大學近年投入5G人工智慧物聯網（AIoT）、自動駕駛車等產業，今年攜手微軟Azure雲端平台，並與台灣智慧駕駛股份有限公司及凌華科技合作，共同打造亞洲首輛以微軟Azure AI（人工智慧）服務驅動的自駕車。

微軟今天發布新聞稿指出，透過微軟Azure雲端平台的部署環境與開發工具，高科大大幅縮短研發投入過程所需的人力成本與自駕車模型訓練時間，提升研發效率，從學術與教育層面加速實現台灣自駕車發展。

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高科大在自駕車研發過程中，也攜手台灣智慧駕駛公司及凌華科技。台灣智慧駕駛公司首度採用微軟Azure AI服務開發自駕車模組，結合在中小型巴士及慢速車等車輛平台的開發經驗，搭配凌華的邊緣運算服務，大幅縮短開發時間，僅耗時2個月完成。

台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正說，期待未來可與更多夥伴緊密合作，透過微軟Azure AI服務擴大推動產學應用，加速新世代智慧車輛的產品研發製程，進而驅動產業創新升級。（編輯：楊凱翔）1110711