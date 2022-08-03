英特爾、華碩等四強聯手 推雲網合一整合平台

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（中央社記者吳家豪台北3日電）台智雲、英特爾、台灣大哥大和華碩今天共同舉辦5G AI Ready Platform發布暨共創實驗室啟動儀式，整合AI HPC高速運算雲端服務、5G專網與AI邊緣運算3大關鍵核心技術，推出雲網合一整合平台解決方案。

華碩電腦營運長暨台智雲董事長謝明傑表示，在物聯網、5G、AI（人工智慧）發展過程中，有一些痛點無法解決，例如開發AI可以寫很多很棒的程式、找到很多數據，但是缺乏算力。國家實驗研究院以前計算一個模型要花4個月時間，現在用超級電腦只要4小時，節省百倍時間。

他說，今天舉辦5G AI Ready Platform平台發布暨共創實驗室啟動儀式，是因為「東風來了」，今年7月國家通訊傳播委員會（NCC）通過5G專網管理辦法，代表時機到了，應該做一些事情，這個平台可以提供最棒的算力給AI創意者，並提供完整5G環境給物聯網應用開發者。

謝明傑強調，結合AI和5G，可以創造很多應用，例如智慧製造、智慧零售、智慧醫療。不像一般加速器用錢投資，5G AI Ready Platform更像是具備AI超級算力和5G的火箭，「可以直接到月球去」，成為非常有力量的創業加速器。

英特爾公司亞太暨日本區總經理朗恩（Steven A. Long）說，台智雲5G AI Ready Platform平台將在台灣的數位轉型中，扮演十分重要的角色。網路正變得越來越異質化，並朝軟體發展，變得更加可程式化、更具彈性，同時人們也看到越來越多元的邊緣運算發展趨勢。

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朗恩表示，隨著網路資料與日俱增，人工智慧推論在各種不同的產業中，都是重大的成長領域，包括工廠、智慧城市、醫院等，每個人都希望可以有效運用不斷產生的大量資料，來提升智慧自動化程度。

朗恩指出，英特爾oneAPI和OpenVINO推論平台等技術可以為開發者提供共同的軟體平台，加速作業流程，同時降低複雜性。今天宣布的台智雲5G AI Ready Platform結合英特爾oneAPI、台智雲OneAI、台灣大哥大5G寬頻高速網路，將為終端客戶和獨立軟體供應商帶來相當大的助益。（編輯：張均懋）1110803