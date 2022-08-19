台灣駭客年會：台灣位於網路戰前線 應學習生存指南

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一年一度的台灣駭客年會（HITCON 2022）19日舉行開幕式，今年首度移師南港展覽館2館，聚集海內外上千名參與者，以「網路戰生存指南」為題，探討網路戰爭脈絡之下的最新趨勢與技術。中央社記者吳家豪攝 111年8月19日

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（中央社記者吳家豪台北19日電）台灣駭客年會（HITCON 2022）今天在南港登場，總召集人鄭仲倫說，俄烏戰爭影響全世界，台灣位於網路間諜資訊戰前線，應關注戰況變化，向駭客學習危險虛擬世界的生存指南。

第18屆HITCON今天舉行，首度移師南港展覽館2館，並以史上最大規模亮相，聚集海內外上千名參與者，是台灣最大的駭客與資安技術研討會。今年主題為Survival Guide for the Cyber War（網路戰生存指南），探討網路戰爭脈絡之下的最新趨勢與技術。

鄭仲倫在年會開幕式表示，HITCON舉辦18年來，參與人數從50人、數百人到破千人，影響力從台灣擴展到日本及亞太地區。18年對HITCON也是一種蛻變，相信資安領域在各方面成長都具有爆發性，包含人才需求和技術能量。

鄭仲倫強調，資安不是特定課題，人們都要對資安有一定程度的認識，HITCON希望讓台灣民眾知道資安為何這麼重要，並打破同溫層，得到不一樣的火花。

他說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尚未完全平復當下，烏克蘭與俄羅斯的軍事衝突影響全世界。去年以來的網路間諜資訊戰，告訴人們資安的重要性，台灣位於網路戰前線，應關注戰況變化，向駭客學習危險虛擬世界的生存指南。

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在HITCON 2022中，將有超過30篇頂尖資安研究及最新的資安技術於年會中發表，包含多場呼應「網路戰」主題，與各個威脅族群相關的研究揭露，例如俄烏戰爭與台灣威脅現況的分析，以及針對微軟網路服務（IIS）的漏洞挖掘、與生活息息相關的印表機漏洞、物聯網及工控系統漏洞等。

為培育更多新生代資安人才， HITCON今年首度增設「明日之星」議程，希望鼓勵學生投入資安研究，並提供發表的舞台，降低因過去稿件來源漸趨專業、學生研究員錄取的機會較低的狀況。（編輯：潘羿菁）1110819