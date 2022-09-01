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SpaceX占先機 再獲NASA委託執行5趟載人太空任務

2022/9/1 15:28
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，科技公司SpaceX將於2030年之前，再替NASA執行5次載運太空人前往國際太空站（ISS）的任務，雙方簽約金額達14億美元。

加上這5趟任務，SpaceX按照合約以「乘龍」（Crew Dragon）載人太空船執行的任務次數，總共將達14次。

路透社報導，SpaceX的最新任務是NASA確保穩定運送太空人前往國際太空站的行動一環。美國航空器製造商波音（Boeing）與NASA也簽有類似的載人合約，但仍在努力完成「星際飛機」（Starliner）太空船的研發工作。

NASA在聲明中表示，合約「讓NASA得以與兩個商業載人行業的獨特夥伴合作，在2030年之前不間斷地送人前往太空站」。

SpaceX和波音在2014年各自與NASA簽署了數十億美元規模的合約，須研發、測試及定期執飛能載人往返國際太空站的太空船。

SpaceX的「乘龍」太空船可重複使用，自2020年獲得載人認證以來，已替NASA執行5次載人任務。SpaceX當時是第一家可將人員送上軌道的私人企業，並在美國太空梭計畫於2011年告終之後，接手了NASA的載人太空飛行計畫。

波音的CST-100「星際飛機」受限於軟體及閥門故障等問題，目標於明年2月執行首度載人飛行，希望在NASA認證「星際飛機」能執行例行載人任務之前，通過最終測試任務。

NASA起初委託SpaceX和波音分別執行6次載人任務，但由於波音遇到技術障礙，NASA今年初與SpaceX談妥新增3趟任務。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1110901

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