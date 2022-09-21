吳政忠：國科會規劃2023年 成立台灣資安科研中心

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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）國科會主委吳政忠今天接見捷克訪團時，就台捷兩國未來的資安、防疫等方面科技合作交流進行討論，並提及國科會規劃在2023年成立台灣資安科技研究中心（TACC），要打造台灣成為全球資安科研關鍵夥伴。

國科會發布新聞稿指出，吳政忠今天接見捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）、捷克科學院院長查茲瑪洛娃（Eva Zažímalová）、捷克教育部次長維多娃 （Radka Wildová）、科技部次長哈利科娃 （Jana Havliková），以及防疫、資安科技及文化領域等專家一行14人。

國科會說明，台捷兩國間已建立密切科技合作，國科會與捷克科學院、捷克科學基金會與捷克技術署，簽定有雙邊合作協議，每年定期徵求雙邊合作申請案，共同補助合作研究及人員交流計畫。

國科會表示，台捷雙方輪流主辦的「台捷科技日」，也已成台捷產官學界在研究及技術移轉交流的重要對話平台。

國科會說，吳政忠去年訪問捷克時，曾與德拉霍斯等進行高層科技會談，雙方對後疫時代的科技發展趨勢及人才培育深入交換意見，將深化在資安、防疫科技的合作。

國科會表示，吳政忠這次也向訪團說明，台灣將整合資安學術研究能量，規劃於2023年成立台灣資安科技研究中心（TACC），以打造台灣成為全球資安科研關鍵夥伴。

國科會表示，目前由捷克科學院物理所所經營的歐盟共同設施ELI Beamlines研究中心，擁有極高脈衝功率雷射，將應用於科學及產業研發，2021年與台灣「國家同步輻射研究中心」簽訂MOU。

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國科會說明，ELI Beamlines中心主任賀維茲達 （Roman Hvězda）亦為此次訪團成員，此行將就未來雙方研究合作課題、人員交流與用戶光源實驗設施平台共享等交換意見。

捷克訪團後續也將參訪國科會轄下國研院、竹科及資安及防疫科技相關單位，也安排捷克國家博物館館長路卡許 （Michal Lukeš）與副館長斯特利 （Michal Stehlík） ，與故宮博物院、國立台灣博物館兩館館長簽署MOU，以建立文物互展活動建立合作及文物保護機制。（編輯：翟思嘉）1110921