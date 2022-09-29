反攻短影音市場 臉書Reels在台上線開放打賞

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（中央社記者吳家豪台北29日電）不讓抖音專美於前，Meta公司今天宣布在台灣推出Facebook Reels短影音服務，創作者可同步分享Instagram上的Reels影片內容至臉書，接觸更多觀眾；星賞功能也將對符合資格的Reels創作者開放，支持創作者賺取收益。

Meta發布新聞稿指出，Reels是Meta旗下所有服務中成長最快的內容格式，民眾在臉書上約有一半時間瀏覽影音內容。根據今年第2季資料顯示，臉書與Instagram上的Reels觀賞與互動時間成長超過3成，在全球各地皆獲得好評。

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即日起Reels將陸續在台開放上線，用戶點擊臉書App上方Reels欄位，將可觀賞短秒數影音內容。目前Facebook Reels也已拓展至不同版位，全球觀眾在臉書中的動態牆、社團、Watch等處皆可觀賞Reels內容。

除了提供Reels製作工具，臉書支持更多符合資格的創作者運用星賞功能獲取收益。星賞為觀眾與創作者之間的互動體驗，觀眾看完Reels後，可購買並傳送不同的星星數量，表達對喜愛創作者的支持，創作者們也可透過留言、點名等方式與觀眾互動。（編輯：張均懋）1110929