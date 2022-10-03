吳政忠：低軌通訊衛星計畫加碼 B5G發射「2+4」顆

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（中央社記者鄭鴻達台北3日電）國科會主委吳政忠今天表示，明年度科技預算成長的13.8%，將更著重布局前瞻科技，例如「B5G」低軌通訊衛星計畫，將由原規劃由國家發射2顆，加碼為公私協力發射「2+4」顆，讓民間練兵，爭取更高價值國際訂單。

國科會今天召開改組後第1次委員會議，會議持續約1.5小時，會議由主委吳政忠主持，出席委員包括主計長朱澤民、中研院長廖俊智、文化部長李永得、國發會主委龔明鑫、友達光電董事長彭双浪、和碩董事長童子賢、中山大學校長鄭英耀、中央大學校長周景揚及其他部會代表出席。

吳政忠指出，這次會議3項報告案，包括確立國科會未來每2個月召開1次委員會，得視需要召開臨時會；第二，說明112年度科技預算內容，及國科會113年度施政方向；第三，說明國科會淨零科技方案進度，整體方案最快12月定案。

吳政忠表示，因應美中貿易戰、國際產業供應鏈重組、後疫情時代，美、韓各國都加碼科研經費，明年度科技預算為新台幣1383億元、較112年度成長13.8%，他期盼113年科技預算「只會多不會少」。

吳政忠說，112年科技預算將成長168億元的部分，將更著重布局前瞻科技，包含讓高齡科技（精準健康）產業研究能「見樹又見林」；其次則是太空科技，其中以「Beyond 5G衛星通訊」綱要計畫為主。

吳政忠表示，B5G計畫原規劃由國家發射2顆B5G通訊衛星，但產業發展不能全靠政府，因此現在加碼為「2+4」顆，要透過公私協力讓民間練兵，帶起民間量能後，使產業可爭取價值更高的國際訂單。

吳政忠指出，國科會預計115年，世界會對6G發展與規格有定案，因此國科會超前布局，明年會著重發展包含B5G（beyond 5G）到「pre-6G」階段的下世代通訊技術。

吳政忠說，台灣過去一直在布局的高齡科技產業，國科會也要在這次布局更近一步的研究，要讓高齡科技、精準健康產業，能達到「見樹又見林」的程度。

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關於國科會淨零科技方案，吳政忠表示，在這次會議上有向各委員說明該方案進度，也有請各部會提出建議，要讓整體方案更為精進，整體方案預計會在12月召開的委員會中定案。

為期10年的第3期國家太空計畫，將發展B5G低軌通訊衛星產業，規劃在110至113年投入40億元，開發實驗型低軌衛星通訊技術的開發與系統建置，目標是在2025年發射台灣首顆B5G衛星。（編輯：蘇志宗）1111003