宏碁家電品牌淨水器 獲日本優良設計大獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北17日電）宏碁旗下家電品牌宏碁智新獲德國iF設計獎、台灣精品獎，10月中旬日本優良設計大獎（Good Design Award）也公布獲獎作品，宏碁智新首度參賽以新產品櫥下型RO淨水器獲獎，有助拓展品牌知名度，今年將力拚整體營收翻倍。

日本優良設計獎為世界4大設計獎之一，於1957年創設，是日本唯一綜合設計評價推廣制度，針對產品、建築、軟體、系統和服務等與人們息息相關的各種事物進行評價與表彰，每年皆吸引大量來自全球的企業及設計師參加。

宏碁智新總經理高國書透過新聞稿表示，這次獲得指標性且難度很高的Good Design獎項，代表宏碁智新的產品設計與創新皆受到國際認可，未來也將持續推出符合消費者使用需求的產品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

宏碁智新櫥下型RO淨水器較傳統RO濾水器尺寸大幅縮小，寬度僅14公分，採用雙出水龍頭、左右開關設計，其中一邊是可去除餘氯、異色異味的洗滌用淨水，另一邊是通過RO濾芯去除0.0001微米以上細菌、病毒的生飲用純水。

宏碁智新董事長侯知遠於9月23日出席新品發表會受訪指出，家電產品已在12國銷售，隨著產品線從空氣清淨機擴大到淨水器和吸塵器，今年消費產品營收有望年增3倍、整體營收有望年增1倍，內部目標2024年邁向初次公開發行（IPO）。（編輯：蘇志宗）1111017