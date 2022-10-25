YouTube 17週年改版 增雙指縮放、精準跳轉功能[影]

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（中央社記者吳家豪台北25日電）Google旗下影音平台YouTube今年滿17週年，今天宣布將推出全新介面與多項新功能，其中「雙指縮放」可在手機上縮放影片畫面並維持放大，「精準跳轉」可透過縮圖，精準跳到想看的段落。

YouTube使用者體驗總經理科奇利（Nate Koechley）在Google台灣官方部落格發文指出，YouTube向全球數千名觀眾收集意見，了解到使用者期望更簡潔、生動活潑的設計，還要能充分展現YouTube的特色，將在接下來幾週內逐步推出相關更動。

科奇利說，色彩一直是YouTube在開發階段中相當重視的一大關鍵，在嘗試數種不同概念後，微光效果就此誕生，採用動態色彩取樣技術，讓應用程式的背景顏色能配合影片調整，產生細膩微妙的視覺效果。這項功能適用於已開啟深色主題的YouTube網頁版和行動版。

此外，影片說明中的YouTube連結調整為按鈕，而喜歡、分享和下載等常用動作也套用合適樣式，以減少視覺干擾。訂閱按鈕經過翻新，高對比度的新按鈕圖案更加顯眼，雖然不再是紅色，但會同時出現在觀賞頁面和頻道頁面上，不僅更容易找到，也方便所有使用者點選。

除了外觀翻新之外，YouTube也將推出「雙指縮放」及「精準跳轉」等新功能給所有觀眾使用。

影片來源：YouTube Viewers

雙指縮放功能讓用戶能在Android或iOS手機上縮放影片畫面，即使放開手指，影片還是會維持在放大狀態，方便瀏覽更多的影片細節。

影片來源：YouTube Viewers

精準跳轉功能讓用戶無論使用電腦或行動裝置觀看YouTube影片時，只要拖曳或向上滑動就會出現一排縮圖，點選後能精準跳到想看的段落。

YouTube近期對影片瀏覽所做的改良還包括長按播放器的任一處即可跳轉，以及用雙指輕觸2下來略過章節；並新增一個圖表顯示觀眾經常重播的片段。（編輯：楊蘭軒）1111025