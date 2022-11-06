台首顆自製氣象衛星獵風者明年升空 蘇貞昌7日視察

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）台灣首顆自製氣象衛星獵風者即將完成各項測試，預計於明年1月底啟運、3月初發射。行政院長蘇貞昌7日將前往視察太空中心，要在獵風者啟運至法屬圭亞那發射前，關心整備進度。

獵風者衛星（TRITON）為太空中心自行設計、製造的衛星，不但是台灣繼福衛五號後的第2顆自製衛星，更是首顆自製氣象衛星，在歷經8年的努力後，終於要進入運送前審查階段。

在獵風者衛星順利升空及運行後，不但代表著台灣自製衛星能力更加成熟，也可提供更多資料，精進台灣的氣象預報數據模式，以提供更精準的氣象預報。

行政院長蘇貞昌7日下午將前往位於竹科的國家太空中心，並在國科會主委吳政忠、國家太空中心主任吳宗信的陪同下，親自到場關心獵風者衛星的整備作業。

吳宗信說，獵風者衛星計劃從開始至今已8年，期間曾面臨不少挑戰，歷經各階段測試項目後，已接近完成各項測試等國內準備階段的尾聲，下一步就是要送到國外發射。

蘇貞昌2019年接掌行政院長時，第一份公文就是核定「第三期國家太空科技發展長程計畫」，顯示政府對太空計畫的重視；蘇貞昌這次到國家太空中心視察，吳宗信形容，「有點像是把孩子送出去的味道」。

獵風者衛星已完成動態測試，並進入全功能測試階段，11月則將進行衛星運送前審查，完成後預計明年1月底啟運、3月初送至法屬圭亞那太空中心，搭乘法國亞利安太空的織女星C型火箭發射升空。

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獵風者衛星是觀測風場的衛星，搭載台灣自製的「全球衛星導航系統反射接收儀（GNSS-R）」，可在低地球軌道上，蒐集由海面反射的全球導航衛星訊號，藉訊號反射的物理特徵，推算海面風速。

官員坦言，GNSS-R相關研究，不只對台灣，對世界各國都是10年內的全新研究領域，台灣能在無技術外援的情況下，自2014年起開始獨力打造並完成獵風者衛星及其酬載，是相當不簡單的挑戰。（編輯：林淑媛）1111106