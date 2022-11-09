不只藍勾勾 傳推特將推官方標籤給政府和媒體

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（中央社舊金山8日綜合外電報導）推特（Twitter）推出每月收費8美元的全新訂閱服務後，產品經理克勞福今天表示，這個社群媒體平台將為主要媒體和政府等經過驗證的特定帳號提供「官方」標籤。

億萬富翁馬斯克（Elon Musk）入主推特後，將開始向訂閱藍勾勾標章的使用者酌收每月8美元（約新台幣260元）的帳號認證費用。克勞福（Esther Crawford）今天也證實，這項付費訂閱服務不會使用身分證或其他材料驗證用戶身分。

路透社說，缺乏身分驗證恐引發各界對有心人士可能冒充公眾人物的擔憂。

推特的安全與誠信部門主管羅思（Yoel Roth）推文說，在多方考量下，推特已將新版Twitter Blue的正式推行時間延後至美國期中選舉過後。

知情消息人士和研究人員說，推特在全球不斷遇到假冒政府官員帳號的問題。

克勞福說，並非所有先前獲得藍勾勾認證的推特帳號都能擁有「官方」標籤，這個標籤也不可透過購買取得。

她在推文中寫道，將獲得官方標籤的帳號包括政府、商業公司、商業夥伴、主要媒體、出版商和其他一些公眾人物。

一名消息人士告訴路透社，推特政策管理高層在內部推動這項新措施，因為他們擔心全球政府官員不太可能、也不願意為帳號認證付費。

推特並未回應進一步置評要求。

克勞福還說，推特將「繼續試驗區分帳號類型的方法」。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1111109