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國際奧林匹亞機器人大賽 台灣隊成績優異

2022/11/20 22:36（11/20 23:21 更新）
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台中溪南國中參加國際奧林匹亞機器人大賽，在「未來工程師」組榮獲金牌。（玉山機器人協會提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年11月20日
台中溪南國中參加國際奧林匹亞機器人大賽，在「未來工程師」組榮獲金牌。（玉山機器人協會提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年11月20日
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（中央社記者林育立柏林20日專電）台灣代表隊在德國舉行的國際奧林匹亞機器人大賽獲3金、1銅、第6名的佳績，總統、副總統頒贈賀電，恭喜參賽選手揚譽海外。

今年「國際奧林匹亞機器人大賽」（World Robot Olympiad，簡稱WRO）17日至19日在德國多特蒙德（Dortmund）舉行，共有來自73國的365隊參加。

台灣國小、國中、高中104支隊伍經過激烈競爭後，其中優勝的11支隊伍代表台灣參賽，結果台中溪南國中獲得「機器人運動」（Robo Sports）及「未來工程師」（Future Engineers）項目的金牌；新竹聯隊國小組及國中組分別拿下「機器任務」（Robo Mission）的金牌和第六名；桃園成功國小贏得「未來新創家」（Future Innovators）銅牌。

駐法蘭克福辦事處代表總統蔡英文、副總統賴清德頒贈賀電，嘉許選手發揮創意，揚譽海外。

國際奧林匹亞機器人大賽是專為年輕學子舉辦的機器人競賽，能激發年輕學子對科技的想像，在台灣的比賽和選拔由玉山機器人協會主辦。（編輯：韋樞）1111120

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