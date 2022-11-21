YouTube新增片頭音效與動畫 強化品牌識別

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：Art Dept

（中央社記者吳家豪台北21日電）串流影音平台Netflix和Disney+的觀眾收看影片前，都會出現一段官方標誌的片頭音效和動畫。現在YouTube也打算跟進，透過聲音和影像來強化YouTube品牌識別度。

YouTube日前在官方部落格宣布，近期在電視收看YouTube影片的部分觀眾，會發現啟動App時出現新的音效和動畫。最初概念是為了打造令人鼓舞、容易識別的音效，只要用戶一聽到它，即使目光暫時從電視移開，也能知道影片來自YouTube。

YouTube與知名音效工作室Antfood合作，設計一段包含人（Human）、連結（Connected）、表達（Expressive）、故事驅動（Story-driven）4個元素的音效。

根據YouTube說明，人的元素彰顯情緒與人性，連結代表人們的興趣與文化相連，表達包含從小到大、由近到遠等意象，故事驅動代表一段完整的敘事概念。

在未來數週至數個月，將有更多地區的YouTube影片插入片頭新音效和動畫。（編輯：張良知）1111121