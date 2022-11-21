更多編輯台推薦新聞：
世界盃足球賽歷年主題曲一次聽 勾起最多熱血回憶是哪首？
運動

世界盃足球賽歷年主題曲一次聽 勾起最多熱血回憶是哪首？

金馬獎第59屆 完整得獎名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整得獎名單

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技
串流片單
新聞專題
串流片單1/91
首頁 / 科技

YouTube新增片頭音效與動畫 強化品牌識別

2022/11/21 10:45（11/21 11:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：Art Dept
（中央社記者吳家豪台北21日電）串流影音平台Netflix和Disney+的觀眾收看影片前，都會出現一段官方標誌的片頭音效和動畫。現在YouTube也打算跟進，透過聲音和影像來強化YouTube品牌識別度。

YouTube日前在官方部落格宣布，近期在電視收看YouTube影片的部分觀眾，會發現啟動App時出現新的音效和動畫。最初概念是為了打造令人鼓舞、容易識別的音效，只要用戶一聽到它，即使目光暫時從電視移開，也能知道影片來自YouTube。

YouTube與知名音效工作室Antfood合作，設計一段包含人（Human）、連結（Connected）、表達（Expressive）、故事驅動（Story-driven）4個元素的音效。

根據YouTube說明，人的元素彰顯情緒與人性，連結代表人們的興趣與文化相連，表達包含從小到大、由近到遠等意象，故事驅動代表一段完整的敘事概念。

在未來數週至數個月，將有更多地區的YouTube影片插入片頭新音效和動畫。（編輯：張良知）1111121

#YouTube
#Netflix
#Antfood
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
Netflix新功能可一鍵踢出遠端裝置 提升帳戶掌控權