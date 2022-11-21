SCC世界超級電腦競賽 清大資工系團隊奪總冠軍

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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）美國SC2022國際高速計算會議傳回捷報，國研院今天表示，清華大學資訊工程學系教授周志遠團隊參與國際間最大型的超級電腦競賽（SCC），擊敗美國、德國、瑞士等9支強隊，為台灣奪得總冠軍。

國家實驗研究院發布新聞稿指出，SC高速計算會議是全世界高速計算最具代表性的國際舞台，會中舉辦的SCC挑戰賽，更是全球學生競技超級電腦整合及程式效能的最高殿堂。

國研院說明，這次清大資工系教授周志遠帶領牟展佑、丁緒慈、郭品毅、張富強、黃恩明與吳邦寧等6名學生組隊，代表台灣參與SCC，打敗美國、德國、瑞士、新加坡等9支強隊，奪下總冠軍。

國研院表示，這次SCC的參賽隊伍，必須在56小時內，於3000瓦的功耗限制下組裝一台超級電腦，其中包含硬體和軟體，並使用這部超級電腦解出4題應用題。

周志遠表示，這次奪冠除要歸功於團隊學生付出與努力，也要感謝提供應用程式專業領域知識及計算加速卡的國研院國網中心、贊助比賽機器與旅費的雲達科技（QCT）、提供訓練場地和各方面協助的清大校方，以及學生教練蔡闊光。

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國網中心主任張朝亮表示，高效能計算（HPC）是現代科學的發展基礎，也是國力指標，此次佳績是台灣學研界長期耕耘HPC領域的成果，不但展現出台灣發展高效能運算的科技人才實力，也讓台灣在世界紀錄上留下光榮的印記。

國網中心強調，未來將持續透過教育訓練、競賽及資源的支持，讓學生有機會實際運用超級電腦，嘗試各種可能的加速技術和平行處理方法，讓學生持續體驗HPC技術的魅力，累進HPC科技的新國力。（編輯：張均懋）1111121