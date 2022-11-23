更多編輯台推薦新聞：
台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路
地方

台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪
文化

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技

報告：氣候暖化將使澳洲天氣更極端 野火季變長

2022/11/23 15:13（11/23 15:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨23日綜合外電報導）澳洲兩家國家機構今天表示，未來幾年內澳洲的氣候狀況將持續惡化，並警告天氣模式變化是愈來愈快，極端氣候事件將更頻繁發生。

澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）和澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）在兩年一度的氣候報告中表示，由於二氧化碳等溫室氣體達到地球至少200萬年來的最高水準，澳洲氣候將持續變暖。

澳洲氣象局氣候環境預測服務（Climate Environmental Prediction Services）經理布拉岡薩（Karl Braganza）說：「我們預見東部與南部的森林火災季節將會變得更長，容易發生危險性大火的天數也會增加。」

澳洲一直以來都在忍受極端天氣，一些專家歸因於氣候變遷。2010年代末期，乾旱和毀滅性的森林大火將澳洲化為一片焦土；2021年初以來，太平洋的反聖嬰現象（La Nina）已經導致風暴和洪水次數增加。

報告顯示，豪雨情況會變得更激烈，也預期會出現更頻繁的短暫性豪雨。

澳洲人口最稠密的城市雪梨，今年寫下164年來最潮溼的年度紀錄。

頻繁的洪水逼得澳洲東岸數以千計民眾撤離居住地。自去年以來，一些居民至少經歷過4次必須逃離家園或被告知應準備撤離的情況。

報告指出，自1900年以來，澳洲周圍的海洋溫度升高超過攝氏1度，導致海洋熱浪所持續的時間更長、頻率也更高，同時海平面正以更快的速度在上升中。

CSIRO氣候科學中心主任布朗（Jaci Brown）說：「這種趨勢預計會持續到未來。」

「我們看到珊瑚大規模白化事件發生得更頻繁，今年我們第一次在反聖嬰年期間，看到大堡礁（Great Barrier Reef）的珊瑚大面積白化。」

當水溫過高時，就會發生珊瑚白化現象，導致珊瑚會排出組織內的彩色藻類而變成白色。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1111123

#澳洲
#澳洲氣象局
#布朗
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族