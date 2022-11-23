報告：氣候暖化將使澳洲天氣更極端 野火季變長

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（中央社雪梨23日綜合外電報導）澳洲兩家國家機構今天表示，未來幾年內澳洲的氣候狀況將持續惡化，並警告天氣模式變化是愈來愈快，極端氣候事件將更頻繁發生。

澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）和澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）在兩年一度的氣候報告中表示，由於二氧化碳等溫室氣體達到地球至少200萬年來的最高水準，澳洲氣候將持續變暖。

澳洲氣象局氣候環境預測服務（Climate Environmental Prediction Services）經理布拉岡薩（Karl Braganza）說：「我們預見東部與南部的森林火災季節將會變得更長，容易發生危險性大火的天數也會增加。」

澳洲一直以來都在忍受極端天氣，一些專家歸因於氣候變遷。2010年代末期，乾旱和毀滅性的森林大火將澳洲化為一片焦土；2021年初以來，太平洋的反聖嬰現象（La Nina）已經導致風暴和洪水次數增加。

報告顯示，豪雨情況會變得更激烈，也預期會出現更頻繁的短暫性豪雨。

澳洲人口最稠密的城市雪梨，今年寫下164年來最潮溼的年度紀錄。

頻繁的洪水逼得澳洲東岸數以千計民眾撤離居住地。自去年以來，一些居民至少經歷過4次必須逃離家園或被告知應準備撤離的情況。

報告指出，自1900年以來，澳洲周圍的海洋溫度升高超過攝氏1度，導致海洋熱浪所持續的時間更長、頻率也更高，同時海平面正以更快的速度在上升中。

CSIRO氣候科學中心主任布朗（Jaci Brown）說：「這種趨勢預計會持續到未來。」

「我們看到珊瑚大規模白化事件發生得更頻繁，今年我們第一次在反聖嬰年期間，看到大堡礁（Great Barrier Reef）的珊瑚大面積白化。」

當水溫過高時，就會發生珊瑚白化現象，導致珊瑚會排出組織內的彩色藻類而變成白色。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1111123