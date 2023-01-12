更多編輯台推薦新聞：
日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28
國際

日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握
生活

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
生活

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電今年營收估微幅成長、3奈米滿載生產 法說會重點一次看
首頁 / 科技

原載具受損 俄另派太空船赴ISS接運太空人

2023/1/12 18:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科11日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，下月將出動一艘太空船前往國際太空站（ISS），接回3名太空人，這3名太空人原本計劃搭乘的返航載具遭一枚小流星體撞擊受損。

法新社報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）在檢查過與國際太空站對接的聯合MS-22號（Soyuz MS-22）太空船適航性後，作此宣布。這艘太空船的發動機散熱器去年12月出現冷卻劑外洩現象。

俄國聯邦太空總署和美國國家航空暨太空總署（NASA）官員在聯合新聞簡報中說，2月20日將出動無乘員太空船聯合MS-23號（Soyuz MS-23）飛往國際太空站，將俄國太空人佩捷林（Dmitry Petelin）、普羅柯皮耶夫（Sergei Prokopyev）和美國太空人盧比歐（Frank Rubio）接返地球。

美國太空總署在德州休士頓（Houston）詹森太空中心的國際太空站計畫負責人蒙塔巴諾（Joel Montalbano）說：「我們並未將MS-23號稱作營救太空船，我稱它是一艘更替用的太空船。」

他說：「此刻太空站上的太空人安全無虞。」

聯合MS-22號太空船去年9月自俄羅斯操作的哈薩克貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）發射升空，將上述3名俄、美太空人送上國際太空站。

這3名太空人原定今年3月搭乘同一艘太空船返回地球，但如今他們停留在太空站的時間將延長數月。蒙塔巴諾開玩笑地說：「我可能必須多找些冰淇淋來犒賞他們。」（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120112

#國際太空站
#蒙塔巴諾
#俄羅斯
普羅柯皮耶夫
冷卻劑外洩 國際太空站俄太空漫步任務取消
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族