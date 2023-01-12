傳Google和Porsche洽談採用Google Apps

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（中央社柏林12日綜合外電報導）德國「經理人雜誌」（Manager Magazin）今天引述兩家公司的經理報導，Google和保時捷正在討論一項可能的協議，讓保時捷駕駛座可以使用Google Apps。

根據報導，使用Google Maps將是這項協議重點之一。

目前暫時無法與兩家公司發言人取得聯繫。

保時捷（Porsche）財務長去年10月曾在電話會議中表示，在終止與德國福斯汽車集團（Volkswagen）旗下Cariad部門的軟體研發合作後，公司與Google、蘋果（Apple），以及中國的百度、騰訊和阿里巴巴密切接洽。

根據經理人雜誌，保時捷此前一直不願意使用Google軟體，因為谷歌要求過多數據共享，儘管福斯汽車旗下品牌奧迪（Audi）允許客戶將他們的汽車連接到Android手機。

隨著軟體成為整體汽車設計不可分割的一環，從Google、蘋果到亞馬遜（Amazon），車巿智慧儀表板系統成為科技大廠兵家必爭。

通用汽車（General Motors）、雷諾（Renault）、日產（Nissan）、福特（Ford）通過「Google汽車服務」（Google Automotive Services）方案授權車輛採用嵌入式谷歌技術，提供諸如Google Maps、Google Assistant和其他應用程式等服務。

保時捷的經理2021年底前往美國，與iPhone製造蘋果商討可能的合作計畫。保時捷汽車已經安裝蘋果的汽車軟體CarPlay。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1120112