博世集團擬斥資300多億 蘇州設電動車研發中心

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（中央社柏林12日綜合外電報導）德國博世集團（Bosch）今天宣布將投資約10億美元（新台幣306億元），計劃在中國設立電動車和自動駕駛研發中心。

博世集團聲明指出，在中國蘇州的多年期計畫第1階段將於2024年中完成，建成後占地面積30萬平方公尺。

公司發言人告訴法新社，整個中心10年完工。

博世集團表示，此中心將「研發與製造電動車零組件，主要供應中國汽車製造廠所用」。

博世集團執行長哈東（Stefan Hartung）表示，這項投資是「著眼這個全球最大汽車市場未來移動性的重要一步」。

博世集團在中國已活躍一個多世紀之久，在蘇州擁有4家工廠，員工近萬人。

博世集團宣布這一消息時，德國正越來越擔心經濟上過度依賴北京，也憂心德國關鍵基礎設施和專業知識落入中國國營企業的手中。

德國生產的關鍵零組件，從消費電子產品到電動車都在使用，微晶片產業特別受到審查。（譯者：紀錦玲/稿：徐睿承）1120113