5萬年一遇綠色彗星接近地球 科學家觀測探究太陽系如何形成

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綠色彗星C/2022 E3（ZTF）本週逐漸掠過地球，是5萬年來第一次，近日將最為清晰可見。（Dan Bartlett /Handout via 路透社）

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（中央社倫敦31日綜合外電報導）綠色彗星C/2022 E3（ZTF）在夜空裡潛行數月，本週逐漸掠過地球，是5萬年來第一次，近日將最為清晰可見。

這個來自太空的訪客掠過地球的距離約達4250萬公里。

路透社解釋了彗星這種天體，並特別介紹C/2022 E3（ZTF）。

● 彗星是什麼？

天文學家暱稱彗星為「髒雪球」，它是由冰、塵埃和岩石構成的球體，通常來自太陽系外緣的環狀區域「歐特雲」（Oort cloud），此一區域主要由冰組成。目前已知有一顆彗星來自太陽系外，即波瑞索夫彗星（2I/Borisov）。

彗星由岩石、冰和塵埃的固體核心組成，外面包覆一層更多冰和塵埃構成的薄薄氣體，即彗髮。彗星接近太陽時會融化，釋出一股被太陽輻射和等離子體從表面吹出的氣體和塵埃，形成一條向後拖長的霧狀尾巴。

彗星受到不同引力作用而離開歐特雲後，會進入太陽系內部，愈接近炎熱的太陽，就愈容易被地球人看見。全球天文台每年發現的彗星不到12顆。

C/2022 E3（ZTF）上次掠過地球時，尼安德塔人還住在歐亞大陸，智人正從非洲向外擴張，猛瑪象、劍齒虎等冰河時代的大型哺乳動物還在大地上漫遊，北非也仍是潮濕、肥沃和多雨地帶。

美國加州理工學院（California Institute of Technology）物理學教授普林斯（Thomas Prince）說，這顆彗星可提供原始太陽系的相關線索，因為它是在太陽系初期形成。

● 這顆彗星為什麼是綠色？

天文學家於2022年3月2日在美國加州聖地牙哥（San Diego）的巴洛馬天文台（Palomar Observatory）利用「茲威基瞬變探測器」（Zwicky Transient Facility）發現C/2022 E3（ZTF）。

它的翡翠綠色反映了這顆彗星的化學成分，是彗髮內的碳基分子在日光照射下呈現的結果。

美國國家航空暨太空總署（NASA）打算用韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）觀測這顆彗星，探究太陽系形成的線索。

NASA在馬里蘭州（Maryland）的戈達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）行星科學家米拉姆（Stefanie Milam）說：「我們會尋找無法從地面取得的特定分子的特徵。由於韋伯太空望遠鏡很靈敏，我們預期會有新發現。」

● 如何觀測這顆彗星？

在晴朗的夜晚使用雙筒望遠鏡，可以在北方天空看到這顆彗星。它1月23日出現在北斗七星和北極星之間；25日位於鹿豹座附近，與大熊座、北斗七星和小熊座相鄰。

C/2022 E3（ZTF）掠過地球後，將繼續遠離太陽，回到太陽系外緣。好好觀賞彗星的關鍵是找一個偏遠位置，以避免人口稠密地區的光害。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1120131