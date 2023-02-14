生成式AI受矚目 臉書探索相關技術擬導入產品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北14日電）聊天機器人ChatGPT掀起生成式人工智慧（Generative AI）熱潮，Meta旗下臉書（Facebook）副總裁艾利森今天說，生成式AI是非常酷的搜尋方式，也可以強化照片相關創意，Meta和臉書團隊正在探索相關技術，未來可能導入旗下產品。

臉書每日活躍用戶數正式突破20億人，其中AI推薦引擎以及對Reels短影音的資源投入扮演重要角色。為了與TikTok（抖音）等以短影音為主的社群平台競爭，Meta旗下平台不斷研究創新技術，包括用AI打造更實用的推薦系統。

艾利森（Tom Alison）今天出席Meta亞太區媒體線上說明會時，被問及臉書將如何運用AI技術，他表示，AI有2個使用情境，第一個是移除可能侵犯社群守則的內容，第二個是推薦用戶可能有興趣的內容。

艾利森說，從生成式AI模型來看，ChatGPT是另一種搜尋方式，也是非常酷的方式，Meta和臉書會研究新技術，看看如何讓人們生活變得更便利。

「生成式AI讓我們有超人般的力量，可以強化照片，不只是濾鏡而已。」艾利森舉例，透過生成式AI，可以在小孩照片中放上很酷的萬聖節服裝，可以強化照片相關創意，這是Meta和臉書團隊正在探索的部分。

他表示，生成式AI可以幫助人們訴說故事，是很棒的趨勢，他很期待這項技術的未來發展，Meta和臉書團隊正在探索相關技術，未來可能導入旗下產品。

艾利森進一步指出，臉書推出初期是希望連結大學同學，後來連結到大學以外的社群，打從一開始，臉書的核心價值就是關於人與人之間的連結，幫助人們發現、建立及維護社交關係；臉書打造擴增實境（AR）應用時，也是秉持這樣的想法。

談到與抖音的競爭，艾利森坦言，這確實是一個關注議題，抖音展現出短影音的力量，可以看到更廣大的機會。抖音協助用戶尋找朋友、分享限時動態和轉發內容，這些功能其實在臉書和Instagram也有，可以讓使用體驗更有趣。（編輯：翟思嘉）1120214