陽明交大團隊開發新電解液 耐高溫提升鋰電池安全

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（中央社記者張璦台北1日電）鋰電池在儲能扮演重要角色，但近期傳出電動車起火難滅事件，讓安全疑慮浮上檯面；透過國科會支持，陽明交大團隊開發鋰電池用的離子液體電解質，比起傳統材料，更具高安全性、不易燃、耐高溫等亮點，將持續朝產業應用化方向努力。

陽明交通大學材料科學與工程學系教授張仍奎團隊，透過國科會長期專題研究計畫、台德鋰電池國際合作計畫的支持，在儲能材料領域耕耘研究超過12年，獲得許多具體技術進展，並於今天舉行學術成果記者會。

在各式儲能電池中，鋰電池擁有高能量密度、高功率密度、低自放電率、高充放電庫倫效率等優點，卻也面臨因「熱失控」 （thermal runaway）所造成的安全問題。

國科會指出，「熱失控」問題一部分是來自傳統有機溶劑的電解液，其低熱穩定性、高揮發性與高度可燃性，使電池可能造成燃燒起火與爆炸威脅，影響應用。

同時，為追求電池的高能量密度，常需要高操作電壓，但傳統有機電解液在高電壓下，易發生不穩定與分解，不僅加劇安全疑慮，也造成電池性能衰退。

為解決上述痛點，國科會表示，張仍奎團隊開發一系列的離子液體（ionic liquid）電解液；離子液體電解液在鋰電池中，扮演正負電極間傳遞鋰離子的角色，使充放電反應得以進行，是電池中的關鍵材料。

張仍奎團隊對於離子液體的陰陽離子結構設計、鋰鹽配方，及共溶劑與添加劑選擇等，都有獨到的研發成果，是國際間技術領先的團隊之一，團隊開發的新式離子液體電解質，能有效提高電池在高電壓下操作的穩定性，大幅提升鋰電池的安全性。

國科會表示，張仍奎團隊開發的離子液體電解質技術，除可提升電池安全性、循環充放電壽命，也包含其優異的熱分解溫度（大於攝氏400度），能提高電池的熱穩定性；對於電極材料與電極基板的腐蝕溶解度低，則可提高電池耐用性與可靠度。

國科會指出，這一電解質技術除已陸續與多家公司、研發機構進行產學合作，朝產業化與實際應用化逐步邁進；張仍奎也持續與美國麻省理工學院、日本九州大學等國際頂尖研究團隊合作，希望開發更高性價比的耐高電壓、高安全性電解質。

國科會表示，張仍奎團隊長年致力儲能材料與技術研發，相關能源課題總計已發表269篇國際期刊論文，國內外專利18件，技轉授權案10件。（編輯：楊凱翔）1120301