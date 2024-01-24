興大團隊研發阻止椎間盤退化 成果登國際期刊

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）下背痛是常見疾病，國立中興大學今天宣布，由興大、亞大附醫及秀傳醫院合組團隊，研發成功可阻止椎間盤退化及減緩疼痛新選項，相關成果刊登國際期刊「細胞移植」。

中興大學上午召開記者會，由副校長陳全木主持，並由研發團隊興大生命科學系教授蘇鴻麟、亞洲大學附屬醫院副院長林志隆、秀傳醫院醫師鍾玉軒說明研發經過與成果。

興大指出，下背痛是工業國家普遍的健康問題，對患者的運動功能與生活品質構成嚴重威脅，甚至無法工作；根據台灣健保資料庫統計，因下背痛就醫人數僅次於感冒，每年約有300萬人次因下背痛就診，而椎間盤退化則是導致下背痛主因之一。

蘇鴻麟表示，椎間盤是位於兩個椎骨之間的締結組織，主要由膠原蛋白的纖維構成，幫助脊椎承載身體主要重量，椎間盤有如減震器，能夠提供脊椎彈性與彎曲，椎間盤退化時，會伴隨內部髓核二型膠原蛋白與水分流失，導致失去吸震能力。

蘇鴻麟指出，椎間盤退化常會導致椎間盤破裂，除了引發強烈疼痛外，嚴重時會使內部髓核擠出椎間盤，造成椎間盤突出，壓迫周邊神經組織，引起背痛與下肢疼痛，目前還沒有逆轉椎間盤退化的解決方案，患者除了使用止痛藥，最後只能進行脊椎手術。

蘇鴻麟與鍾玉軒等合組的研發團隊，應用國內通用幹細胞公司開發的周邊血液純化技術（PCP），啟動先期動物實驗及人體臨床試驗，測試患者自體周邊血液單核細胞，對於椎間盤退化引起的下背痛是否具有療效。

經由研究結果顯示，蘇鴻麟說，單次施打單核細胞即可維持患者疼痛控制及改善生活品質達半年，並顯著降低止痛藥物使用劑量，相較於沒有治療的控制組及施打血小板濃縮血漿的組別，具有統計上顯著差異。

研發團隊表示，這項研究成果可提供下背痛患者新的選項，只須透過單純抽血，分離自己的血液細胞，再注射到椎間盤內，即可補充膠原蛋白，減緩椎間盤退化與降低疼痛，這項研究成果並獲刊登於國際知名期刊「細胞移植」（Cell Transplantation）。（編輯：陳仁華）1130124