點火太空新創國科會砸逾4億 3立方衛星系拚2025升空

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（中央社記者張璦台北28日電）國家太空中心「新創追星計畫」第2期投入新台幣4.35億元，協助國內新創公司分別發展遙測、寬頻通訊、物聯網IoT立方衛星星系，今年可完成堪稱主要審查關卡中的「最難關」關鍵設計審查，開始衛星整合測試準備工作，目標2025年發射首批衛星，取得概念驗證，搶進國際商業鏈。

與傳統的單一大型衛星計畫相比，立方衛星（CubeSat）成本與技術門檻較低，且體積小、重量輕，火箭一次可發射數枚到數十枚，也就是藉「以量取勝」，快速布署全球覆蓋的立方衛星星系，為民間業者進軍太空產業開啟更多可能性。

為迎戰商業太空時代，提升台灣產業界的衛星設計製造能力，國科會轄下國家太空中心（TASA）啟動「新創追星計畫」，第2期計畫選擇具備商業發展潛力的寬頻通訊、遙測、物聯網IoT立方衛星架構，向國內產業界公開招標，發展3個衛星星系，期程3年，共編列4.35億元預算。

其中，「遙測衛星星系」由製作衛星天線起家的芳興科技執行；「寬頻通訊衛星星系」由擅長雷達感測與衛星通信的創未來科技執行；「物聯網IoT衛星星系」則由天線設計及射頻測試起家的鐳洋科技執行。

原本標案規格需求是研製6U以上的立方衛星，根據最終提案結果，3家廠商決定將分別研製4顆8U（長40公分、寬20公分、高10公分）的立方衛星，形成3個星系。

業者自2023年9月得標計畫後，還得走過一道道嚴謹審查關卡，以主要的6大審查階段來說，官員表示，目前業者已完成任務定義審查（MDR）與系統設計審查（SDR），現正在準備進行初步設計審查（PDR）。

所謂PDR是要證明在風險下，衛星初步設計可滿足系統、次系統的功能要求，並打造出可讓各個次系統協同運作的衛星設計。

除PDR之外，官員指出，3家廠商今年預定將完成另2道審查，其一是關鍵設計審查（CDR），即進一步完成軟體、硬體元件及其介面的細部設計。由於CDR階段要把衛星需要的所有元件定稿，審查通過後開始製作，因此被視為主要關卡中的「最難關」。

過關後，會進入整合測試備便審查（ITR），此階段會完成整測項目規劃，以及執行測試時的程序書等，以利將所有研發的關鍵元件陸續安裝於衛星，進行各項功能測試。

依照計畫期程推估，發射運送審查（PSR）將於2025年展開，若一切順利，首批立方衛星預計同年發射，具體時點仍待衛星研製進度及發射載具進程而定。

官員表示，參與「新創追星計畫」的業者都有進行商業運營規劃與市場評估分析，對於產品特性、國際競爭力也有完整評估，希望計畫扮演「種子基金」角色，讓業者的立方衛星星系的衛星取得飛行履歷，同時衛星應用服務取得概念驗證（PoC），也就是驗證在太空環境下，相關衛星設計與應用服務真的可行，具備未來商業運營潛力。

「新創追星計畫」為第3期國家太空科技發展長程計畫中的一環，考量立方衛星任務週期及衛星發展時程，分成「1年+3年+3年+3年」共4期，並已於2023年進入第2期計畫。（編輯：林淑媛）1130128