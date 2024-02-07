台灣青年紐約圓創業夢 用家鄉技術解決停車難題

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（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）停車位難找是大城市通病，紐約也不例外。台灣青年張映旋成立新創公司Xtraspots，以共享概念活化閒置車位及充電樁，融合台美背景的團隊各擅所長，扮演堅強後盾。

Xtraspots成軍3年，完整版應用程式（app）5日上架，預定9日舉行公司營運啟動儀式，達成重要里程碑。執行長張映旋（Antony Chang）今天接受中央社專訪，暢談Xtraspots創立初衷及願景、經營團隊特色、台灣在創業過程中給予的養分。

36歲的張映旋說：「Xtraspots跟台灣連結很深，因為我們的技術都在台灣。」

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行前期，張映旋與外籍夥伴一同創業，採取雙邊徵才策略，因為在美國創業需要在地人脈、業務及行銷能力，美國人則對台灣技術信賴有加。Xtraspots為此在台成立子公司「愛思泊客」，研發團隊都是台灣人，開發用伺服器也位在台灣。

在張映旋眼中，台灣優勢在於工程師勤奮，會努力鑽研不了解之處，想辦法做到最好，不會敷衍了事。Xtraspots應用程式配色、按鈕等設計，都是技術長陳軒德琢磨多時的結晶，為了完整版程式上架，他率領的研發團隊整整熬夜5天。

張映旋說，台灣提供堅強技術，美國發揮業務、行銷長才，台美結合相信能把公司帶得更遠。

實際上，張映旋本身就是台美結合的產物。他從小在台灣成長，大學開始到美國「喝洋墨水」，在舊金山州立大學（SFSU）修讀應用數學後，曾在Google、特斯拉（Tesla）等大廠任職，期間萌生創業想法。之後赴耶魯大學攻讀企業管理碩士（MBA）學位，畢業後到紐約闖天下。

如同共享經濟圈赫赫有名的Uber、Airbnb，Xtraspots功用是媒合駕駛及提供車位的民宅或商家。應用程式地圖上顯示可用車位及費率，供駕駛提前預約保留，屋主或店主則可以運用閒置車位賺外快。服務從紐約起步，未來計劃拓展到洛杉磯、舊金山等大城市。

去年11月，Xtraspots在駐紐約辦事處舉辦的「紐約台灣新創企業Demo Day」活動脫穎而出，得到在紐約台灣青商會年會簡報、爭取投資人目光的機會。

「沒有那活動，我覺得團隊可能就散了。」張映旋回憶說，那次參賽凝聚團隊，讓成員更有自信，發揮鼓舞士氣的作用，是台灣在創業過程中給予的重要養分。

Xtraspots成立3年來，經營與研發團隊仍在自掏腰包，尚未啟動融資。張映旋認為，現在是公司最強的時候，因為沒有人領薪水，大家都非常投入、相信自己的產品，「創業初衷不是怎麼去賺錢，而是怎麼把產品做好，做到客人花錢用你的產品」。

共享停車位並非新點子，在台灣深耕多年的USPACE就是這項服務的佼佼者。怎麼擴大可用車位數量，培養使用者習慣、提升黏著度，將是Xtraspots啟動營運後的重要課題。

張映旋說，技術、市場、廣告是成功關鍵，三者缺一不可。他對台灣技術深具信心，也看好紐約市場前景，更提前布局「共享充電」，期望在電動車成為主流時有夠多的車位分享充電樁。

至於宣傳，Xtraspots計劃在紐約時報廣場、遍布各地的公車亭多功能看板打廣告，期盼提升知名度，增加用戶數量。

創業原本就不易，台灣人在異鄉創業更是難上加難。對此深有體會的張映旋說：「我們永遠說人家是老外，其實我們（在美國）才是老外。」

Xtraspots涉及身分驗證、資料保密、串接金流等技術，並透過大數據分析供需調整費率，這背後都是台灣技術團隊的心血。但張映旋有感於純台灣團隊難以打進美國主流市場，找來外籍夥伴擔任董事長及業務、法務顧問等職位，充分運用在地人脈，希望以台灣為本的技術更有在異鄉發光的機會。

Xtraspots推出後能否獲得廣大迴響，仍待時間驗證。為這家公司投入3年青春的張映旋自稱野心大，認為創業才能改變人類消費行為，他想以高科技翻轉猶如傳統產業的停車。

張映旋說：「人再怎麼先進，不管是不是無人駕駛，停車都免不了。人只要出門都一定需要交通工具，除非你有任意門。」（編輯：韋樞）1130207

台灣青年張映旋（圖）在紐約成立新創公司Xtraspots，以應用程式媒合駕駛及提供車位的民宅或商家，搶攻共享車位市場。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年2月7日