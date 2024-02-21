三星宣示AI手機下一步 延伸穿戴裝置

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（中央社記者江明晏台北21日電）三星電子總裁盧泰文今天表示，行動裝置將成AI主要途徑，這僅是三星踏出的第一步，下一步會將應用範疇延伸至手機以外，穿戴裝置將運用AI強化數位健康，但他也提醒AI仍有「幻覺」與智慧財產權等爭議。

三星日前推出首款AI手機Galaxy S24系列，主打許多AI功能，三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文今天發表專欄指出，AI無疑是本世紀最具變革性的技術，不僅為三星和行動產業掀起巨大變革，對全人類更是如此。簡言之，當AI整合至手機的那一刻，即為一場革命。

他指出，三星Galaxy行動裝置將成為AI的主要途徑，自Galaxy S24旗艦系列推出以來，三星收到來自各界有關Galaxy AI日常應用的回饋，與Google合作的搜尋圈（Circle to Search）以直覺式探索工具，名列最受歡迎的AI應用之一。

他進一步說，還有用於破除語言障礙的溝通工具，例如「通話即時翻譯」、「訊息即時翻譯智慧助理」和「翻譯助理」；消費者也對智慧相片編輯器（Photo Assist）印象深刻，這是由ProVisual Engine驅動的三星工具。

盧泰文強調，這僅是三星踏出的第一步，三星已為Galaxy AI擘畫下一步行動，將應用範疇延伸至智慧型手機以外，為各類型的裝置、服務進行最佳化，未來，特定Galaxy穿戴裝置將運用AI強化數位健康，揭開智慧健康體驗的全新時代。

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盧泰文也認為，前方仍有不容忽視的挑戰與責任，訓練中的AI模型仍容易出現「幻覺」（輸出欺騙性數據的傾向），而有關智慧財產權的爭議，尚未劃下休止符，要讓用戶無後顧之憂地享受新功能，有賴各大企業的公開合作，縝密地定義AI體驗。

他指出，在數據密集型的行動體驗新時代，提高安全和隱私標準也至關重要，三星為此結合智慧終端與雲端AI，除了確保無縫的易用性，此舉也可讓使用者限定某些功能只能在裝置端運作，掌控數據應用操控權。（編輯：楊凱翔）1130221