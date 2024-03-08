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首頁 / 科技

對抗深度偽造 成大發表偵測技術「抓假臉」

2024/3/8 12:10
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（中央社記者張榮祥台南8日電）AI技術偽造人臉或換臉犯罪時有耳聞，成功大學今天發表「假臉偵測」技術，防禦深度偽造及對抗攻擊，在大台南會展中心展出，讓大眾體驗如何抓「抓假臉」。

成功大學今天發布新聞稿指出，「假臉偵測」技術由成大數據科學研究所統計系副教授許志仲團隊研發，結合數據科學、統計學及低功耗電腦技術與腦波實驗，在多媒體影像安全領域深度學習架構中，同時防禦深度偽造（Deepfake）和對抗攻擊。

成大表示，此AI世代全方位影像防禦方案，不僅應用在公眾生活，在地球科學、太空科學等遙測影像領域也備受國際肯定與期待。

許志仲指出，現行查核單位並非直接利用偵測技術，多媒體真實性最終需要仰賴人類做最後決定。團隊目前正在做的事情是「讓人幫AI，再讓AI助人」。

許志仲表示，科技越來越成熟，深度偽造畫面更逼真，人類視覺難辨真假，逃避AI偵測對抗攻擊技術也日新月異，增加深度偽造影視訊辨識困難度。

許志仲說，團隊成立假臉偵測網站硬軟體持續優化中，希望透過了解人類大腦對假訊息判讀機制，升級偵測與防禦功能，並加速低功耗開發，讓技術克服現行算力侷限，部署到更多機器上。（編輯：郭諭儒）1130308

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