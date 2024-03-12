4名太空人啟程返地球 預計降落美國外海

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）來自美國、丹麥、日本及俄羅斯的4名太空人結束逾6個月任務後，今天離開國際太空站（ISS）啟程返回地球，預計將於台北時間3月12日傍晚降落在美國佛羅里達州外海。

法新社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）委託的美國太空探索科技公司（SpaceX）飛龍號（Dragon）太空船2023年8月發射升空，載著4名太空人前往國際太空站（ISS）。

NASA這趟Crew-7飛行任務，成員包括任務指揮官美國太空人莫格貝利（Jasmin Moghbeli）、丹麥太空人摩根森（Andreas Mogensen）、日本太空人古川聰和俄羅斯太空人波瑞索夫（Konstantin Borisov）。

4人今天搭乘飛龍號太空船離開國際太空站。

NASA與SpaceX預估他們飛行逾18小時後，預計於格林威治時間12日9時35分（台北時間12日傍晚5時35分）左右，降落在美國佛羅里達州沿海。

這次任務是美國太空人莫格貝利首趟太空行，她讚揚後冷戰時期的國際夥伴關係促成了1990年代國際太空站的誕生，並在10日的歡送會上說，「這代表我們共同合作時能夠取得的成果」。

她也說：「回顧過往，這一開始只是個夢，不過人們有遠見、膽量和勇氣，尋求在低地球軌道建立這個軌道實驗室。我非常自豪能參與其中」。

古川聰則在返回地球前笑著說：「待在國際太空站約6個月半的時間過得很快。要返回地球相當高興之外，也有寂寞之處，而工作會交接給夥伴，對此相當放心。回到地球後希望傳達這次任務的成果」。

在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，太空領域成了美、俄兩國之間少數保有合作之處。美國太空人也於2023年9月搭乘從哈薩克發射的俄羅斯聯合號（Soyuz）MS-24太空船前往國際太空站。

Crew-7任務成員在國際太空站從事科學實驗，包含在太空漫步時蒐集樣本，確認國際太空站是否透過維生系統的排氣口釋放出微生物。此外，其他實驗還包括評估微重力如何影響肝臟再生。

根據NASA的商業載人計畫（Commercial Crew Program），美國科技業富豪馬斯克（Elon Musk）的SpaceX自2020年以來一直提供替NASA將太空人送上國際太空站的服務。

而Crew-7是第7次例行性任務；最近一次的Crew-8任務在今年3月載運3名美國太空人和1名俄羅斯太空人前往國際太空站。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1130312