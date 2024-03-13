鴻海研究院開發新臉部識別技術 登全球期刊封面故事

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）鴻海今天宣布，旗下鴻海研究院半導體所攜手陽明交大，發展「新穎深度感測與臉部識別系統」，突破空間計算極限，相關論文正式發表在全球期刊奈米通訊（Nano Letters），研究成果也獲選為期刊的2月封面故事。

鴻海下午透過新聞稿指出，相關論文由鴻海研究院半導體所所長暨國立陽明交通大學講座教授郭浩中與半導體所博士洪瑜亨研究團隊，以及陽明交大助理教授黃耀緯研究團隊共同合作。

鴻海指出，空間計算（spatial computing）技術針對未來深度感測系統的需求，也應用在目前智慧型手機常見的面部深度感知與辨識解鎖，此次研究成果結合新奈米光學技術與人機互動感測技術，能將深度感測與臉部識別系統微縮在大小約3根頭髮的寬度。

鴻海表示，相關技術除了改善以往空間計算使用的點陣投影儀龐大體積限制外，也提供一個更為省電的深度感知解決方案。

鴻海說明，與現今空間計算常使用的點陣投影儀模組相比，新穎深度感測系統面積縮小233倍，結構光光點增加1.43倍，視場增加2倍，且無需額外透鏡系統的設計。

鴻海指出，相關創新設計可把超穎介面與光子晶體面射型雷射整合時，進一步縮小整體體積，落實微縮、輕量化與節能設計，更容易整合在行動與穿戴裝置之中。

鴻海表示，Nano Letters是由美國化學學會（American Chemical Society）出版的科學期刊，研究範圍廣泛涵蓋化學、物理、材料等領域，專注奈米科學及技術領域的研究成果。Nano Letters是奈米科學及技術領域中的重要期刊之一，影響力指數（Impact Factor, IF）常年維持在10以上。（編輯：張均懋）1130313