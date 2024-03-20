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微軟延攬DeepMind共同創辦人 領導AI部門

2024/3/20 16:29
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（中央社舊金山19日綜合外電報導）Google（谷歌）旗下人工智慧（AI）公司DeepMind聯合創辦人蘇雷曼今天表示，他將成為微軟（Microsoft）新成立的消費者人工智慧（AI）部門負責人。

蘇雷曼（Mustafa Suleyman）是席捲科技界的AI革命知名人物之一，聘用他是微軟的重大舉措。

微軟已與ChatGPT背後的新創公司OpenAI合作。

蘇雷曼在社群媒體X貼文說：「我很高興地宣布，今天我將加入微軟，擔任微軟AI執行長。我將領導所有消費者AI產品和研究，包括Copilot、Bing和Edge。」

蘇雷曼表示，他將辭去Inflection執行長一職。該公司是他共同創立的新創公司，在建立提供ChatGPT式AI模型方面，成為OpenAI和Anthropic的有力競爭對手。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130320

#AI
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#微軟
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