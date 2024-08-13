ChatGPT掀熱潮 中國近8萬家AI公司創立又消失

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（中央社台北13日電）OpenAI發表聊天機器人ChatGPT，掀起生成式人工智慧創業熱潮後，據陸媒統計，在這600多天，中國已有近8萬家AI公司註冊成立後又吊銷或停業，投資熱度也大幅降溫，陷入淘汰戰。

鈦媒體今天引述中國國家企業信用訊息公示系統統計，自ChatGPT發表（2022年11月30日）到今年7月29日（最新）期間，中國大陸新註冊成立後現在卻處於登出吊銷或停業異常狀態的人工智慧（AI）相關公司數量達7萬8612家，接近8萬家企業已經消失，占同期新註冊87.8萬家企業總量的8.9%。

據報導，過去3年，中國大陸註銷吊銷AI相關企業超過20萬家，而10年內共計35.3萬家AI相關企業消失。截至8月7日，今年已新增註冊30.07萬家AI相關企業。

截至目前，中國大陸現存180.43萬家AI相關企業。其中，官方統計AI產業體系相關企業超過4500家，而已經完成備案並上線、能為公眾提供服務的生成式AI服務大模型達180多個，註冊用戶數已突破5.64億。

報導指出，一方面受到AI創業熱潮影響，中國大陸新增數十萬家AI相關公司；但另一面，受到瘋狂燒錢但不賺錢困境，以及創投業下滑致融資遇冷等多個因素影響，最終導致近8萬家AI企業相繼淘汰出局。

財務數據研究公司Pitchbook資料顯示，今年第1季，美國AI初創公司獲得融資驟降至1.23億美元，年減70%，幾乎回到2022年ChatGPT問世前的水準。同時，這些公司第1季的融資交易數也比去年第4季減少7.8%，比去年同期下降31.2%。

相形之下，中國AI業融資熱「降溫」尤為明顯。

報導引述AI分析研究機構CB Insights的報告指出，2023年，中國AI領域投融資數量約為232筆，年減38%；融資總額約為20億美元，大降70%。

報導提到，當前，生成式AI領域算力成本高昂、研發投入極高、盈利能力較難，都成為AI企業正在面臨的重要挑戰。

搜狗創始人王小川此前表示，中國國內AI大模型市場未來會處於淘汰賽，第一梯隊最後可能不超過5家。

百度董事長李彥宏也表示，很多大模型都是在「重複造輪子」，「百模大戰」是在浪費社會資源，而且中國國內200多個模型沒什麼使用量，沒有一家公司能把大模型時代下所有機會全都占住。

「捲」是正常的，任何新東西、大機會來的時候，大家肯定會一擁而上，然後有一個大浪淘沙的過程，這個非常正常的。李彥宏說。（編輯：楊昇儒）1130813