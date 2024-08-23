北醫大跨國合作 提「類人腦器官」研究規範5層面

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（中央社記者陳至中台北23日電）類人腦器官（brain organoids）研究為醫學帶來無限可能，但也伴隨倫理爭議。台北醫學大學與日本廣島大學合作，提出當前應規範及保障的5大層面，登上國際期刊。

這項研究已刊登於Journal of Bioethical Inquiry（生物倫理調查期刊），由廣島大學人社院教授澤井努（Tsutomu Sawai）主導，北醫大醫療暨生物科技法律研究所副教授李崇菱共同參與，共提出類人腦器官應被規範的5大層面，包括意識、法律地位、知情同意權、所有權、器官移植。

研究團隊指出，類人腦器官是由人類幹細胞培養出來的三維神經組織，目前已有團隊打造大腦器官系統，進一步研究學習、神經發展與疾病機制。然而，學界擔心類人腦器官可以模仿大腦，也可能在研究過程中發展出「意識」。

另外，類人腦器官目前和其他人類器官一樣被視為「財產權」，但隨著研究發展，未來一旦被整合於AI（人工智慧）系統，可能須轉換成法人身分，捐贈者也可能因為捐獻腦細胞用於研究的發展及成果，出現所有權糾紛。

而一旦「類人腦器官」被進一步移植到動物體內，甚至是人體內進行實驗研究時，也將面臨新的法律及倫理挑戰。李崇菱表示，法律的制訂往往落後於科技，加上當前AI急速發展，政府應考慮相關研究的潛在法律問題，擬定完善的規範刻不容緩。（編輯：陳政偉）1130823