Google Cloud結盟AppWorks 培育AI新創

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（中央社記者吳家豪台北21日電）雲端運算服務Google Cloud今天宣布與新創加速器AppWorks合作，提供台灣與東南亞地區新一代人工智慧（AI）與區塊鏈新創公司所需的資源，加速產品發展。

Google Cloud發布新聞稿指出，透過這項合作，AppWorks加速器的新創公司將獲得Google for Startups Cloud Program計畫的雲端資源與專業輔導，可快速、大規模建置創新服務及產品。例如新創團隊可利用Google Cloud抵免額，以較低的成本進行實驗、構建和擴展產品業務。

AppWorks董事長暨合夥人林之晨說，Google for Startups Cloud Program的資源和開發工具，將成為AppWorks社群中新創公司的寶貴資產；藉由雙方合作，將讓AppWorks的新創團隊更大膽運用AI。

AppWorks成立於2009年，已扶植許多台灣及東南亞新創公司，例如91APP、17LIVE、ShopBack、Cubo.ai、Instill AI等。（編輯：楊凱翔）1131121