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Google推影片與圖像生成模型 導入企業AI平台

2024/12/6 11:03
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（中央社記者吳家豪台北6日電）雲端運算服務Google Cloud持續投資人工智慧（AI）技術，今天宣布影片生成模型Veo以及Google目前最高品質的圖像生成模型Imagen 3，將正式導入企業用AI平台Vertex AI。

Google Cloud產品管理資深總監巴克萊（Warren Barkley）在官方部落格發文指出，生成式AI正引領著商業成長與轉型，在已將生成式AI部署至生產環境的企業中，有86%的企業表示對收入帶來成長，估計成長率為6%。這就是為什麼Google正持續投資AI技術，並推出新的AI模型。

由Google DeepMind開發的Veo，能夠創作一致且連貫的鏡頭片段，讓人物、動物和物體在畫面中自然移動。Veo目前在Vertex AI平台提供私人預覽，讓企業藉由簡單的文字或圖像提示，生成高品質影片，將是市場上首個由超大規模雲端服務供應商提供的圖像轉影片模型。

此外，Imagen 3將於下週起開放給Vertex AI用戶使用，透過客製化特性帶來更精細的控制，幫助企業透過文字提示，創建符合自家品牌風格的高品質圖像，應用在行銷、廣告或產品設計。（編輯：林家嫻）1131206

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