王偉忠AI數位分身亮相 科科科技提倡合法授權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北12日電）旗下擁有音樂串流品牌KKBOX的科科科技KKCompany今天舉辦首屆Innovation Day科技日活動，探討人工智慧（AI）新世代應用，並發表AI數位分身管理平台TheKeeper，展示資深媒體人王偉忠的AI數位分身，提倡透過合法授權創造價值。

科科科技指出，TheKeeper運用區塊鏈技術打造「數位分身銀行」，可建立屬於自己的AI分身，完整紀錄每一次使用軌跡，透過安全授權的方式，讓數位資產進行創新應用。

科科科技創新產品中心副總經理彭弘達表示，隨著AI迅速發展，科科科技看到深偽技術與仿冒詐騙等風險增長，守護數位主權已成為不容忽視的議題。TheKeeper的誕生，是希望為公眾提供一個平台，讓每個人都能保護自己的AI數位分身，並透過合法授權創造價值。

彭弘達強調，TheKeeper僅使用內容創作者已授權的聲音及肖像來訓練AI，並保護其模型；內容創作者可選擇授權其AI聲音或虛擬影像，取得合理分潤。

科科科技現場展示多元應用情境，在音樂產業方面，TheKeeper與人氣樂團芒果醬Mango Jump率先合作示範，運用擬真AI歌唱模型技術，激發創作靈感，還能以Lyrics Swap技術填詞，讓AI分身詮釋演唱，加深粉絲互動，並為粉絲提供專屬客製化單曲體驗。

此外，TheKeeper將與全台最大的Podcast託管平台Firstory合作，打造跨語言Podcast翻譯功能。（編輯：林家嫻）1131212