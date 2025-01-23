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三星S25旗艦系列亮相 AI功能今年底前無收費計畫

2025/1/23 10:09
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（中央社記者江明晏台北23日電）三星今天凌晨發表Galaxy S25旗艦手機系列，主打AI升級體驗，強化AI助理在文字、語音、圖像和影片的理解能力。三星也強調，AI功能在2025年底之前沒有收費計畫。

三星今天舉行發表會，推出Galaxy S25 Ultra、S25 Plus和S25共3款旗艦系列新機，持續導入AI功能。而三星是今年所有手機品牌中，最早端出旗艦機的品牌，擔綱今年手機市場風向球角色。

根據資策會產業情報所預估，2025年AI手機滲透率將自2024年的18%，提升至31%；研調機構IDC更預估，到2028年，AI手機在智慧型手機的占比將達到70%。

三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文（TM Roh）表示，Galaxy S25旗艦系列開啟一條通往真AI作業系統的康莊大道，改變科技的使用方式。

在One UI 7助力下，Galaxy S25旗艦系列提供個人化的AI體驗，並攜手Google以AI作為核心重塑Android。三星強調，AI功能在2025年底之前沒有收費計畫，消費者可以自由使用。

三星指出，Galaxy S25旗艦系列AI助理支援多模態應用，具備文字、語音、圖像和影片的理解能力，還能跨App執行多重複雜任務。升級版「搜尋圈」Circle to Search能快速辨識螢幕畫面上的電話號碼、電子郵件和URL，輕觸畫面就能撥打電話、傳送郵件或造訪網站。

三星說明，S25旗艦系列也在自然語言理解上突破，發出語音指令，就能直覺地在「媒體瀏覽器」快速尋找特定照片，或前往「設定」頁面調整顯示螢幕字體大小。

在通訊、生產力與創造力工具上，可透過智慧通話助理（Call Transcript）和總結摘要，使通話內容一目了然；寫作智慧助理（Writing Assist）提供如內容摘要、自動格式化筆記等功能，並可直接在選取文字時啟用。繪圖智慧助理（Drawing Assist），可藉由塗鴉、文字或影像等指令組合，解鎖新的創作途徑。

在規格方面，Galaxy S25旗艦系列搭載Snapdragon 8 Elite For Galaxy行動平台，其NPU效能較前代大幅提升40%、CPU提升37%、GPU則提升30%。

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在攝影方面，三星將處理器融合先進AI影像處理技術，顯示器的影像升頻畫質提升40%，並搭載新型5000萬畫素超廣角鏡頭感光元件，較前代的1200萬畫素展現顯著升級。

三星S25旗艦系列開放特定市場預購，預料2月在台開賣，S25 Ultra推出鈦空藍、鈦黑、鈦銀與鈦灰多款色系；S25 plus和S25則推出深海藍、炫灰、冰藍和迷綠。（編輯：張良知）1140123

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