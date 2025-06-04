蘋果設計大獎放榜 美國開發者上榜4名最多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北4日電）蘋果公司（Apple）今天揭曉2025年Apple設計大獎獲獎者和決選入圍者，表揚12款出色App和遊戲的創新、獨創性和技術成就，獲獎開發者有4名來自美國，是上榜最多的地區，其次為中國上榜2名。

Apple設計大獎的6個獎項分別表揚一款App和一款遊戲，包括趣味體驗類、創新思維類、互動交流類、多元包容類、社會影響類、視覺藝術類。

蘋果全球開發者關係副總裁普萊斯考特（Susan Prescott）透過新聞稿指出，開發者不斷突破極限，創造出不僅設計精美，更是影響深遠的App和遊戲。

今年Apple設計大獎趣味體驗類的獲獎App為CapWords，是一款動態語言學習工具，可將日常物件的影像轉為互動式貼圖，協助學習者以更直覺且視覺化的方式探索新詞。

趣味體驗類獲獎遊戲為Balatro，是一款融合撲克牌、接龍與牌組構築的遊戲，玩家將撲克牌與小丑牌組合起來，每張牌都有各自的獨特功能，打造出不同的綜效。

創新思維類獲獎App是Play，讓使用者能夠使用SwiftUI架構建立互動式原型。此類別的獲獎遊戲是PBJ - The Musical，透過各式各樣的調味品，講述「羅密歐與茱麗葉」的故事，結合節奏動作遊戲、故事旁白以及遊戲配樂。

互動交流類獲獎App是Taobao，在空間運算設備Apple Vision Pro上提供便利的購物體驗，呈現的3D模型逼真度幾乎可與實體商品媲美。此類別的獲獎遊戲是DREDGE，將慢慢發酵的驚悚感結合了探索與探險元素，玩家將操控一台漁船，在怪異的島嶼間航行、發掘奇特的野生生物，同時拼湊出一段令人不寒而慄的謎團。

多元包容類獲獎App為Speechify，支援橫跨50多種語言的數百種語音，可輕易將文字轉為音訊。此類別的獲獎遊戲Art of Fauna是一款插畫精美、設計用心的益智遊戲，融合復古風格的野生動物圖像，並深度體現對包容性與自然保育的承諾，玩家可以透過重新整理視覺元素，或重新排序敘述文字來解開謎題，打造獨特的互動式玩法。

透過 Google News 追蹤中央社

社會影響類獲獎App為Watch Duty，在南加州毀滅性的野火蔓延期間，這款App會回報例如火災範圍與進展、風速與風向，以及撤離命令等資訊。獲獎遊戲為Neva，是一段動作冒險故事，講述一位少女與她的狼夥伴一同踏上旅程，走過一個逐漸衰敗的美麗世界。

視覺藝術類獲獎App是Feather: Draw in 3D，這款繪圖工具讓使用者得以將2D設計轉為3D。獲獎遊戲Infinity Nikki是一款開放世界冒險遊戲，玩家的挑戰是要收集各種奇妙物品，過程中充滿魔幻服裝、奇幻生物，以及意想不到的驚喜時刻。（編輯：楊凱翔）1140604